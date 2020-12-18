برهم صالح يؤكد ضرورة تضافر الجهود للتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين بغداد وأربيل

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تضافر الجهود للتوصل إلى حلول جذرية للمسائل العالقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، استناداً الى الدستور، والاعتماد على الشفافية والمصارحة، واعادة الامور الى نصابها القانوني حفاظاً على الصالح العام ".



وقال رئيس الجمهورية خلال استقباله وفد الاقليم برئاسة نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني :" ان الحلول تأتي عبر التفاهم الجدي والرغبة المشتركة لتحقيق مصالح المواطنين"، لافتاً الى ضرورة حسم مسألة رواتب موظفي الاقليم باعتبارها حقاً دستورياً، الى جانب المسائل المالية الاخرى العالقة، بما يحفظ حقوق الشعب العراقي، ومن ضمنها حقوق المواطنين من الموظفين والمتقاعدين في اقليم كردستان " .