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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الجمعة، 18 كانون الأول 2020 10:36 ص

نائب: البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر

النائب عبد الامير التعيبان الدبي
أكد  النائب عبد الامير التعيبان :" ان  البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر ".

وقال التعيبان في تغريدة : " اذا لم يتدخل الحكماء واصحاب القرار في البرلمان لايقاف مهزلة نزيف العملة الصعبة في سوق بيع العملة بأيدي فاسدة معروفة الميول والانتماءات، فان البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر " .

واضاف :" ان الحكومة هي التي تتحمل العواقب.
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