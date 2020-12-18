نائب: البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر

أكد النائب عبد الامير التعيبان :" ان البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر ".



وقال التعيبان في تغريدة : " اذا لم يتدخل الحكماء واصحاب القرار في البرلمان لايقاف مهزلة نزيف العملة الصعبة في سوق بيع العملة بأيدي فاسدة معروفة الميول والانتماءات، فان البلاد تتجه نحو كارثة اقتصادية لاتبقي ولاتذر " .



واضاف :" ان الحكومة هي التي تتحمل العواقب.