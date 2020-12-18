استعمار عسكري وغزو ثقافي فارسي.. إيران الإرهابية تختطف اليمن

خبراء: الحوثي أذرع إيرانية عميلة وإفساح المجال للثقافة الفارسية في المعاهد والجامعات نكبة كبرى



تكثفت التحركات الإيرانية الإرهابية في اليمن خلال الفترة الأخيرة ليس فقط على المستوى العسكري من خلال تشجيع ميليشيات الحوثي الإجرامية، على تهديد الأمن القومي العربي والسعودي ولكن من خلال غزو ثقافي وديني ومذهبي.

وكان قد حذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من ‏الغزو الثقافي، الذي يشنه نظام الملالي في ايران على الشعب اليمني، والذي قال إنه لا يقل خطرا عن الحرب العسكرية. وأوضح الإرياني في بيان، أن مساعي النظام الإيراني واداته من ميليشيات الحوثي الارهابية لاستهداف اللغة العربية واحلال اللغة الفارسية جزء من مخطط استهداف هوية اليمن وعروبته وارثه الحضاري، وتوطين الثقافة والفكر الإيراني المنحرف، ضمن المخطط التخريبي في المنطقة ووهم استعادة الامبراطورية الفارسية.





ووصف ‏المساعي الإيرانية، لبسط الهيمنة على القطاع التعليمي والثقافي في اليمن بأنها "غزو ثقافي فارسي ممنهج"، ظهر بوضوح مع تأسيس قسم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء، واعداد مناهج لتجريف الهوية وتخريج الإرهابيين، واستقبال عدد من العناصر الحوثية في ايران واعادتهم قنابل مفخخة.

ولفت وزير الإعلام اليمني، إلى أن ‏إغلاق قسم اللغة العربية وتأسيس قسم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء، جزء من الغزو الايراني والحرب الثقافية على اليمن، وسعي لتفريس الأجيال وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني، وأحد أوجه محاولات مسخ الهوية العربية التي تسعى لها ايران واداتها الحوثية منذ وقت مبكر.

وأضاف أن ‏إطلاق اسم الارهابي قاسم سليماني على إحدى دفعات التخرج من كلية اللغات بجامعة صنعاء ارتهان واضح لميليشيات الحوثي في وجه عدو اليمن التاريخي، ومحاولة لتوطين اللغة الفارسية في مناطق سيطرتها وصناعة حالة من التبعية اللغوية والفكرية في اوساط الشباب اليمني".

ودعا الإرياني الشعب اليمني، لمواجهة هذا الغزو بحزم والتصدي لهذه الخطوات التدميرية وحماية هوية الشعب والحفاظ على الهوية التاريخية للبلد، وفرض حالة من التحصين للمجتمع من الانحلال والتبعية المطلقة للمشروع الفارسي.

وأفادت وسائل إعلام محلية، خلال حفل تخريج أول دفعة من قسم اللغة الفارسية المستحدث بالجامعة بأن ميليشيات الحوثي أقرت تعليق الدراسة في كل من قسم اللغة الفرنسية وآدابها، وقسم اللغة العربية، وقسم التاريخ والعلاقات الدولية، وقسم الجغرافيا، وقسم الفلسفة، وقسم الآثار والسياحة، وقسم المكتبات وعلم المعلومات.

وذكرت أن الجماعة تعتزم بصورة نهائية إغلاق كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وهي خطوة خطيرة تستهدف بحسب أكاديميين المنظومة التعليمية في اليمن.

ولم تكتف إيران بافتتاح قسم للغة الفارسية بالجامعة، الذي تقول تقارير إنه خطوة تعود إلى العام 2016، بل تعمدت إطلاق اسم قاسم سليماني عليه، وهو القائد بالحرس الثوري الذي اغتالته القوات الأميركية في العراق في 2 يناير 2020.

ويرى خبراء في الأزمة اليمنية، أن الحوثيين يدركون استحالة مواصلة فرض سيطرتهم العسكرية على الجزء الكبير الذي يحتلونه من اليمن، ولذلك يعملون جاهدين على غزو عقول الناشئة بهدف تخريج جيل جديد يؤمن بأفكارهم السطحية التي لا يمكن أن تشكّل منظومة فكرية متماسكة تستطيع أن تكون أرضية لتجربة سياسية صالحة لحكم اليمن وإدارة شؤونه، كما يحاولون تغييب الانتماء العربي لبرمجة ناشئة موالية لإيران فترفع رايتها وتحمل أيديولوجيتها. وكشفت إحصائيات نشرتها نقابة المعلمين اليمنيين في وقت سابق أن الحوثيين قاموا منذ سيطرتهم على المناطق اليمنية بقتل 98 معلّما خارج نطاق القانون، سبعة منهم قتلوا تحت التعذيب، وأنّ قرابة 2500 كادر تعليمي تعرّضوا لاعتداء جسدي من قبل الميليشيات، فيما صدرت عشرة أحكام بالإعدام على خلفيات سياسية لمدراء مدارس ومدرّسين وطلاب.

وقال مراقبون، إن الوضع في اليمن شديد الخطورة وأن إيران تحول اليمن الى مستعمرة كبيرة لأجنداتها الدموية ومذهبها وثقافتها الفارسية المدمرة. وهو خطر كبير ينبغي أن يتنبه له العالم العربي.

أ.ي