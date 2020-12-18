فضيحة.. عصابات دولية اخترقت "تويتر" وتقوم بـ"تتبع" النشطاء والإعلاميين المعارضين لإيران والصين

رسائل مجهولة من قبل قسم "حقوق النشر" في تويتر تذهب للنشطاء وبمجرد الضغط على اللينك يقوم الهاكر بسرقة كل محتويات الحساب



طالب إعلاميون وسياسيون ومعارضون لإيران والصين والعديد من الميليشيات المصنفة إرهابيا على مستوى العالم موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بتوضيح الحقيقة وإصدار بيان كامل من جانبه يوضح ما حدث قبل ساعات.

حيث تم استهداف جميع الناشطين ضد إيران وضد الشيوعين والمتطرفين برسائل من قبل الcopyright، حقوق النشر، وعندما يتم الضغط على اللينك المرفق يتم سرقة المعلومات الخاصة بالناشط، ومعرفة معلوماته الشخصية وموقع المغرد ومكانه، وهذا إرهاب عالمي عبر شبكات إيرانية صينية عالمية، تعرض حياة النشطاء وعوائلهم وأسرهم لخطر الاستهداف من قبل عصابات تريد تتبع أماكنهم ومعرفة أماكن تواجدهم.

وقال النشطاء والإعلاميين والسياسين، الذين اخُترقت حساباتهم إن هذا جاء بعد اختراق "تويتر سبورت" بحجة الحصول على معلومات.

وطالبوا موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، بالحديث عن كيفية حدوث هذا الاختراق وتحديد العصابات التي قامت به وأماكنها وفضحها دولية ومن وراءها.

وقالوا إن الاستهداف يبدو ممنهجا ضد كل من يغردون ضد إيران والصين.

وهناك تجربة خاصة بموقع "بغداد بوست"، على مدار العامين الأخيرين، حيث تعرضت كامل حساباتها على الشبكة العنكبوتية للاختراق والحذف من قبل عصابات مدربة، تكره النقد الموجه للإرهاب العالمي والميليشيات المصنفة إرهابية من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

والسؤال الذي يشغل بال الكثير من النشطاء

كيف يمكن لعصابات إرهابية من خارج أمريكا؟ أن تخترق مؤسسة على الأراضي الأمريكية؟ ومسجله في أمريكا؟ وترسل رسائل لتهكير حسابات الناشطين المعارضين للصين الشيوعية وملالي إيران واليسار الفاشل؟ وقد تم توثيق رسائلهم؟

وعلق الإعلامي سفيان السامرائي، الذي تم اختراق حسابه عبر هذه العصابة ثم رجوعه، بالقول: إنه فيما يبدو فهذه عصابة دولية تقوم بعملية إرهابية ممنهجة.

وطالب السامرائي من كل الناشطين، ضد الإرهاب والنظام الإيراني، والصحفيين العرب والأجانب في الدول الغربية والعربية، التواصل مع أجهزة الأمن بالدول المقيمين فيها بعد أن تم معرفة مواقع الناشطين عبر حساب "توتير المساعد" والذي قد يسبب خطر على حياة الصحفيين وعوائلهم.



وكان قد تم اكتشاف عصابات اخترقت، موقع التواصل الاجتماعي، توتير، تقوم بارسال رسائل كاذبة ومفبركة تنتحل صفة قسم المساعدة "تويتر سبورت"، وحيث يتم مسح الرسائل القادمة منهم بعد اكتشاف دورهم، في غلق الحسابات المعروفة الناشطة، وهى فضيحة عالمية دولية.

وبوضوح تام، "فالدعم الفني لتويتر" يقوم بإرسال رسائل مباشرة إلى النشطاء الذين يعارضون النظام الإيراني والراديكاليين، للحصول على بيانات تخص مواقعهم تحت ذريعة "حقوق النشر".

فما الذي تحاولون فعله؟ نحتاج إلى شرح وافٍ من إدارة تويتر، حيث يجب حماية بيانات المستخدمين.

وكان أن تعرض موقع صحيفة يورو تايمز السويدية للاختراق من قبل عناصر اجرامية ، قامت بالتلاعب بالموقع وحذف العديد من الاخبار والمقالات اليوم الخميس. وقام المخترقون بحذف جميع الاخبار والتقارير والتحقيقات التي تتعلق بكشف الصحيفة لحقيقة ما يسمى بأكاديمية البورك للعلوم الوهية في الدنمارك في محاولة منهم لاخفاء الحقيقة عن القراء ، وكذلك جميع الاخبار المتعلقة بقمع وقتل المتظاهرين في العراق ودور الميليشيات الارهابية الموالية لايران في العراق.

وفي الوقت الذي تدين، فيه هيئة تحرير يورو تايمز هذه الاعمال الاجرامية الجبانة، فإنها تحمل من يقفون وراء هذه الاكاديمية المسؤولية القانونية والاخلاقية الكاملة وراء هذا الاختراق، الذي سبقته قبل ايام تهديدات شخصية لعائلات كتاب الصحيفة في العراق، بإسم قادة الميليشيات والوزراء في العراق من دون أن تتخذ السلطات العراقية آية إجراءات رادعة حتى الآن.

وطالبت هيئة تحرير "يورو تايمز" السلطات الأمنية في السويد والدنمارك الى التدخل الفوري لردع تلك العصابات الاجرامية التي تتصرف خارج نطاق القانون والقيم الاوروبية الداعمة لحرية الصحافة.

وواصلت: إن هذه التصرفات الاجرامية، لن تثني يورو تايمز عن مواصلة فضح الجامعات الوهمية في أوروبا التي تستخدمها الميليشيات العراقية الموالية لنظام طهران الارهابي، كحديقة خلفية لتهريب الأموال ومنح الشهادات المزيفة لكبار قادة الميليشيات والوزراء العراقيين.

وطالبت يورو تايمز من المنظمات الدولية المعنية بحريات الاعلام والصحافة في العالم الى ادانة هذا التصرف الاجرامي الذي يكشف حقيقة من يقفون ورائه، ويثبت سلوكهم طرقاً إجرامية بعيدة عن القانون، كما تحمل الجهة المذكورة مسؤولية حياة عائلات الصحفيين التي تعرضت للتهديد خلال الايام الماضية.

وكان قد تم اختراق حساب سمير مدني، مؤسس تانكر تراكرزTankerTrackers، وتم حظره من قبل سيوارد أندرو، باستخدام تقنية تصيد احتيالية عبر الرسائل المباشرة، من خلال حساب يزعم أنه يخص خدمة الدعم الفني ل"تويتر".





وأخيرا ماذا بعد؟ ومن يردع هذه العصابات المجرمة؟