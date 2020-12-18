العالم ينتفض ضد الدعاوى المشبوهة.. ويؤكد: العودة للاتفاق النووي قرار مدمر للشرق الأوسط

مراقبون: دعوات خامنئي لتسريع العودة للاتفاق النووي تؤكد الإحساس بالذل ووطأة العقوبات

مجىء بايدن سيكون جائزة للإرهاب العالمي



"لايمكن إلا أن يكون بايدن إرهابيا أو داعما أكبر للإرهاب اذا سار في طريق العودة للاتفاق النووي المشبوه مع إيران" هكذا قال مراقبون تعليقا على الدعاوى المتصاعدة من داخل إيران لحث جو بايدن على العودة للاتفاق النووي. والذي أجمعت كل من الولايات المتحدة الامريكية وادارة ترامب بالتحديد، والعديد من الدول الأوروبية على أن "الاتفاق النووي" كان مشبوها ومريبا ولا يمكن الاستمرار فيه بهذا الشكل.

وكان قد غرد السيناتور الجمهوري، ليندسي غراهام، بأنه يعمل على أن تكون عودة واشنطن للاتفاق النووي مع إيران مشروطة بموافقة مجلس الشيوخ.

وأكد غراهام، أن الانضمام إلى الاتفاق النووي هو القرار الأكثر تدميرا الذي يمكن أن تتخذه إدارة بايدن بشأن استقرار الشرق الأوسط.

وكان مستشار الأمن القومي للرئيس المنتخب جو بايدن، جيك سوليفان، قال الأسبوع الماضي، إن الإدارة القادمة تريد إعادة إيران "إلى الصندوق" من خلال الرجوع إلى الاتفاق النووي وإجبار طهران على الامتثال لشروط الاتفاقية الأصلية!!

وفي المقابل، ستكون الولايات المتحدة مستعدة لاحترام شروط اتفاق 2015، كما قال جيك سوليفان مستشار بايدن للأمن القومي في قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين التي تنظمها صحيفة "وول ستريت جورنال".

وأضاف سوليفان: نعتقد أنه ممكن وقابل للتحقيق.

وفي تصريحات غير مسبوقة، قبيل بدء عمل بايدن، أعطى المرشد الإيراني علي خامنئي، الضوء الأخضر لحكومة حسن روحاني من أجل التفاوض مع واشنطن.

وقال في كلمة له، إنه "إذا كان بالإمكان رفع العقوبات، فلا يجب أن نتأخر ولو ساعة واحدة على الرغم من تأجيل ذلك لمدة أربع سنوات، فمنذ عام 2016 كان من المفترض رفع جميع العقوبات دفعة واحدة، لكن ذلك لم يحدث بل تم تشديد العقوبات".

كما أضاف: أنا أؤيد مسؤولي الحكومة شرط أن يتمسكوا بأهداف الشعب. رفع العقوبات أمر بيد العدو إلا أن إفشال تأثيراتها بأيدينا، وبناء على ذلك ينبغي علينا التركيز على إفشالها أكثر من التفكير برفعها.

لكن المرشد الإيراني حذر في نفس الوقت، من الوثوق بالعدو"، مضيفا أنه "لا ينبغي أيضا نسيان الأعمال العدائية لأميركا لأنها لا تقتصر على ترمب، بل إن أميركا أوباما فعلت أشياء سيئة لكم ولشعب إيران".

كما اتهم الدول الأوروبية الثلاث المتبقية في الاتفاق النووي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بـ "عدم الالتزام المطلق واللؤم والنفاق".

من جانبه أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه واثق من أن أميركا ستعود لالتزاماتها بالاتفاق النووي وسترفع العقوبات.

وقال مراقبون لـ"بغداد بوست"، إن حث خامنئي أركان إدارته الإرهابية العودة للاتفاق النووي بأقصى سرعة وتجاوب سوليفان مستشار بايدن، مع هذا كارثة محدقة بالشرق الأوسط. وتؤكد أن بايدن لا يختلف ابدا عن أوباما والذي اتبع سياسة ارهابية مدمرة تجاه الشرق الأوسط لسنوات.

أ.ي