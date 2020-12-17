تقرير.. الأسئلة المعلقة في زيارة الكاظمي لتركيا..عن ماذا تحدثت؟ وعما صمت؟

مراقبون: تركيا دولة جوار هامة للعراق ولابد بالكشف التام لمجريات زيارة الكاظمي ولقائه الرئيس أردوغان



جاءت زيارة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء لتركيا، لتثير أسئلة ضخمة حول ما طرح على مائدة النقاش مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وخصوصا أن هناك "ملفات ملغمة" كما يعرفها عشرات الملايين من العراقيين سواء في ملف المياه إو الإرهاب او التبادل الاقتصادي أو غيرها

وعليه ومحمّلا بطموحات في إنشاء علاقات مثمرة للعراق مع بلدان محيطه الإقليمي، تقوم على تبادل المنافع المادية بعيدا عن منظور الهينمة والتبعية، الذي حكم علاقة البلد بالجارة الشرقية إيران، منذ أكثر من 17 عاما، حلّ مصطفى الكاظمي، بالعاصمة التركية أنقرة، حيث كانت له مباحثات مع الرئيس التركي أردوغان. شملت مجالات السياسة والأمن والاقتصاد، لاسيما ملف المياه الحساسّ بالنسبة للعراق، الذي يتلقى الجزء الأكبر من مياهه المستخدمة في الشرب والزراعة والصناعة من تركيا عبر نهري دجلة والفرات.

ويناسب طموح الكاظمي هذا، - وفق تقرير لجريدة العرب- أهدافا تعمل تركيا بقيادة أردوغان على تحقيقها منذ سنوات، وتتمثّل في فتح المزيد من الأبواب للوصول إلى الثروة النفطية الهائلة للعراق والاستفادة منها، خصوصا وأنّ التعاون التجاري مع هذا البلد، الذي لا يكاد ينتج شيئا باستثناء النفط الخام، سيكون قائما على تصدير مختلف أنواع السلع والخدمات إليه بالعملة الصعبة، دون استيراد أي منتجات منه.



على صعيد أمني، يحقّق التقارب مع العراق هدفا كبيرا لتركيا، يتمثّل في شلّ حركة عناصر حزب العمّال الكردستاني المصنّف إرهابيا من قبلها، والذي دأب منذ ثمانينات القرن الماضي على اتخاذ مناطق عراقية قواعد خلفية وملاذات لعناصره المسلّحين، الأمر الذي تطلب دائما تدخلا عسكريا تركيا في تلك المناطق، وسّعت أنقرة من دائرته خلال الأشهر الأخيرة، عبر شنّها عملية عسكرية واسعة النطاق امتدت داخل العمق العراقي، نحو مناطق لم تكن القوات التركية تصل إليها من قبل مثل قضاء سنجار غربي مدينة الموصل بالشمال العراقي.

وقال الرئيس التركي أردوغان، إن بلاده تدعم إعادة إعمار العراق ووحدة أراضيه. وأوضح أردوغان أن تركيا تولي أهمية لحماية وحدة أراضي العراق وكيانه السياسي، ومستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم لعملية إعادة الإعمار.

وأضاف نعتبر كافة أطياف الشعب العراقي أشقاء لنا بغض النظر عن الطائفة أو العرق”. ولفت إلى إمكانية تحقيق هدف رفع حجم التجارة بين تركيا والعراق إلى 20 مليار دولار سنويا.

وأردف قائلا مع إصلاح خط الأنابيب (بين تركيا والعراق)، الذي دمره تنظيم داعش الارهابي، نرغب في ضخ نفط كركوك إلى الأسواق العالمية بكميات أكبر. كما بيّن أنّ بلاده تؤكد ضرورة اعتبار قضية المياه مجالا للتعاون وليس النزاع بين البلدين.

وشدد على أن المنطقة لن تنعم بالسلام قبل أن يتم سحق رأس الإرهاب بالكامل، معتبرا أنه لا مكان أبدا لمنظمة حزب العمال، التي وصفها بالإرهابية والانفصالية في مستقبل تركيا والعراق وسوريا.

وتابع قررنا مع السيد الكاظمي مواصلة مكافحة الأعداء المشتركين المتمثلين بتنظيمات داعش وبي كا كا وغولن الإرهابية، مضيفا سنجري زيارة إلى العراق لعقد اجتماع المجلس الاستراتيجي التركي ـ العراقي رفيع المستوى في أقرب وقت”.

على الجانب الاخر، عبّر الكاظمي، عن طموحه لمشاركة تركيا في إعادة إعمار المناطق المدمّرة خلال الحرب على تنظيم داعش بين سنتي 2014 و2017. وعلى صعيد أمني قدم تعهّده للرئيس التركي بعدم التسامح مع أي كيان يهدّد أمن تركيا في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني.

وقال المحلل السياسي العراقي إحسان الشمري إنّ العراق يتطلع إلى تمتين علاقاته مع الجارة تركيا، خصوصا وأن طبيعة الأوضاع التي تمر بها المنطقة تمثل تحديا للجميع.

وعن أبرز الملفات التي حملها الكاظمي إلى تركيا، أشار الشمري إلى موضوع المياه قائلا العراق يتطلع لتفهم تركي في قضية حاجته المتزايدة إلى المياه والوصول إلى تفاهمات أو إبرام اتفاق حول تنظيم الحصص المائية بشأن نهري دجلة والفرات.

كما يتطلع العراق، بحسب الشمري، إلى تفهم تركي بأن الضربات الجوية والعمليات العسكرية التركية داخل العراق تمثل تحديا للبلدين في ما يرتبط بمكافحة وتطويق الجهات المسلحة المتمثلة في حزب العمال الكردستاني، إضافة إلى التعاون الاستخباراتي في مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف الشمري أن الكاظمي ملزم بدستور العراق، الذي ينص على عدم جواز استخدام الأراضي العراقية كمنصة للاعتداء على دول الجوار، وسيعمل على التنسيق مع أنقرة في هذا الخصوص.

وتطرق الشمري إلى الملف الاقتصادي والتجاري بقوله إنّ تركيا من البلدان المهمة في المنطقة، ولديها حجم تبادل تجاري كبير مع العراق، متوقعا أن يتوصل البلدان إلى تفاهمات تصب في صالح تنمية التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي.

ويبلغ حجم التبادل التجاري العراقي التركي 17 مليار دولار وتهدف تركيا لزيادته إلى 20 مليار دولار، بحسب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة الأربعاء مع نظيره العراقي فؤاد حسين. وأضاف الشمري أن الكاظمي سيسعى إلى إقناع أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال والشركات التركية للاستثمار في العراق، وبشكل خاص في ملف إعادة إعمار المدن المتضررة من الحرب ضد تنظيم داعش.

ورأى أنّ موضوع النفط والطاقة قد يكون من الملفات الضاغطة، مع ضرورة أن تتفهم تركيا أن تصدير النفط يجب أن يكون عبر الحكومة الاتحادية.

ويُذكر أن السفير العراقي في أنقرة، حسن الجنابي، أعلن

أن ملفي الأمن والاقتصاد سيحتلان المساحة الأكبر من المناقشات، خلال زيارة الكاظمي إلى تركيا، وأن المحادثات تركز على اختراق الإرهابيين عبر الحدود والعمليات العسكرية، وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

ويرى خبراء إنه لا يمكن أن تكون كل هذه الزيارات الخارجية التي يقوم بها الكاظمي للخارج مجرد زيارات للتسلية وأمام أزمة اقتصادية ومالية عنيفة ومدمرة فليس أمام الكاظمي إلا ان يشعر العراقيين بنتائج زياراته للخارج.

أ.ي