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الخميس, 17 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 كانون الأول 2020 04:08 م

الكاظمي يبحث مع واردوغان تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح المجال للشركات التركية

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بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس التركي رجب طيب اردوغان تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان له وتلقته ( المستقلة اليوم الخميس إن “الكاظمي  التقى، اليوم ، الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، وذلك في إطار زيارته الرسمية الى  العاصمة التركية انقرة“.
واضاف  وجرى خلال اللقاء “بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها  في مجالات  متعددة، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك” .
وتابع كما جرى  “بحث تعزيز التعاون الاقتصادي بين بغداد وانقرة، فضلا عن دعوة الشركات التركية للاستثمار في العراق في مختلف القطاعات“.

وغادر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الى العاصمة التركية أنقرة، في مستهل زيارة رسمية الى الجمهورية التركية على رأس وفد حكومي .
وقال المكتب الاعلامي للكاظمي في بيان اليوم ان الاخير سيلتقي بالرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، والمسؤولين الأتراك، لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين العراق وتركيا، بالإضافة الى بحث عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك .
وأعلن السفير العراقي لدى أنقرة حسن الجنابي يوم الجمعة عن زيارة الكاظمي هذه.
وسيناقش الوفد العراقي عددا من الملفات المهمة من بينها المياه وحزب العمال الكوردستاني، واتفاق اربيل – وبغداد بشأن تطبيع الاوضاع في قضاء سنجار المتنازع عليه بين حكومة اقليم كوردستان، والحكومة الاتحادية.( النهاية)


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