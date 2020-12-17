ماكرون ينضم إلى قائمة المصابين بكورونا.. والولايات المتحدة تسجل زيادة قياسية في الوفيات

أعلنت الرئاسة الفرنسية يوم الخميس 17 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، إصابة الرئيس إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا، بينما سجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، وفاة أكثر من 3700 شخص، وإصابة أكثر من 250 ألفاً آخرين بالفيروس خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية للإصابات والوفيات هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وفي حين أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كستيكس أنه سيعزل نفسه بعد مخالطته ماكرون، أكد قصر الإيليزيه (مقر الرئاسة الفرنسية) أن الأخير لا يزال يدير البلاد وكل اجتماعاته ستُعقَد عبر رابط فيديو، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أنه من غير المعروف بعد كيف أصيب بالفيروس.

وقالت متحدثة باسم الرئاسة الفرنسية لوكالة "رويترز" إن ماكرون سيلغي كل زياراته المقررة سلفاً بما في ذلك زيارته إلى لبنان في 22 ديسمبر، بعد تشخيص إصابته بكوفيد-19.



الوفيات في أميركا

وبالعودة إلى الولايات المتحدة، أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" التي تُعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة "كوفيد-19" أنه بين الساعة 20.30 من مساء الثلاثاء والساعة 20.30 من مساء الأربعاء، سجلت الولايات المتحدة 3.784 وفاة ناجمة عن الوباء.

وهذه هي المرة الثالثة خلال هذا الأسبوع التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية عتبة 3 آلاف حالة وفاة.

ومنذ أسبوعين لا تنفك أعداد الإصابات اليومية الجديدة بالوباء تحطم أرقاماً قياسية في الولايات المتحدة، كما يُواصل عدد مرضى "كوفيد-19" الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات الارتفاع. وهناك حالياً أكثر من 113 ألف مريض بكورونا في المستشفيات، بحسب بيانات تحدثها باستمرار وزارة الصحة الأميركية.

وكانت السلطات الصحية تتوقع هذه الزيادة بعد التنقلات التي قام بها ملايين الأميركيين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدعوات التي وجهت إليهم لملازمة منازلهم.

وإذا كان الوضع الوبائي يتحسن في الغرب الأوسط، حيث تنخفض أعداد الإصابات اليومية الجديدة وأعداد الحالات الاستشفائية، فإن الوباء يتفشى بوتيرة متسارعة في غرب البلاد وشمالها الشرقي، وفق "كوفيد تراكينغ بروجكت" الذي يتتبع يومياً البيانات عبر البلاد.

وأصيب أكثر من 16.9 مليون شخص بالفيروس في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء. لكن الحصيلة الفعلية قد تكون أكبر بسبب عدم إجراء فحوص على نطاق واسع في المرحلة الأولى.

وبدأت الولايات المتحدة، الإثنين، حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وهذه الحملة التي ستكون الأكبر من نوعها في تاريخ الولايات المتحدة تستهدف في مرحلتها الأولى تحصين مقدمي الرعاية الصحية، الأكثر تعرضاً لخطر الإصابة بالفيروس، وعددهم نحو 21 مليون شخص، ونزلاء دور رعاية المسنين، وعددهم نحو ثلاثة ملايين شخص.

وتهدف الحملة إلى تطعيم مئة مليون شخص بحلول الربيع وكل سكان الولايات المتحدة بحلول الصيف، لكن الأمور ستعتمد كثيراً على ثقة الأميركيين باللقاح.

ووفقاً لخبراء الأوبئة لا بد من تطعيم أكثر من 70 في المئة من الناس لوقف تفشي الوباء.