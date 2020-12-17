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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 كانون الأول 2020 02:18 م

جبهة النجيفي تطلق تحذيراً: سيناريو الانتخابات السابقة سيتكرر

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حذرت الجبهة العراقية بزعامة اسامة النجيفي،  من عزوف المواطنين عن التصويت وتكرار سيناريو الانتخابات السابقة، فيما هددت باللجوء لخيارات قانونية ودستورية في حال لم يتم اعتماد البطاقة البايومترية.

وقال المتحدث باسم الجبهة، محمد الخالدي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب الجبهة، عقده، اليوم، بمبنى البرلمان، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "شفافية الانتخابات ونزاهتها لن تتحقق ما لم يتم اعتماد الاليات التي تضمن عدم تزوير اصوات الناخبين، وعدم اعتماد اساليب اثبتت سابقا فشلها وكانت نتائجها عزوف الجماهير عن المشاركة في الانتخابات السابقة بنسب كبيرة جداً".

وأضاف أن الجبهة خرجت "برؤية وطنية شاملة" مضمونها هو اعتماد البطاقة البايومترية كخيار وحيد في الانتخابات المقبلة، مشيراً إلى ان هناك "رغبة لدى مفوضية الانتخابات باعتماد نسبة 45% من البطاقات الالكترونية في الانتخابات المقبلة بضغوط من جهات تسعى لتزوير الانتخابات بشتى الطرق".

واعتبر الخالدي أن قيام المفوضية بذلك "شرعنة لتزوير الانتخابات ورسالة سلبية الى الشارع وتكرار لسيناريو التزوير وسرقة الاصوات".

وتابع الخالدي "نجدد تحذيرنا من اعتماد اي نسبة من البطاقة الالكترونية ونشدد على ضرورة حصر الانتخاب بالبطاقة البايومترية وتعديل قانون الانتخابات ضمن هذا الاطار، اما دون ذلك فان جميع الخيارات مطروحة امامنا وفقا للقانون والدستور لانجاح العملية الديمقراطية واجراء انتخابات شفافة ونزيهة وعادلة بعيدا عن نفوذ المال السياسي وسطوة المتنفذين كي لا تسرق اصوات الناخبين كما حصل بالانتخابات السابقة".
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