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الخميس, 17 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 كانون الأول 2020 02:03 م

بعد تسريب موازنة 2021 .. تحذيرات برلمانية من ثورة عارمة تجتاح العراق

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توقع النائب المستقل باسم خشان، اليوم الخميس، اندلاع ثورة شعبية عارمة تجتاح العراق على خلفية ما ورد من تسريبات لمسودة مشروع قانون الموازنة المالية للعام 2021.

وقال خشان، ان "موازنة 2021، تستهدف المواطن الفقير والموظف البسيط، وهذه الموازنة فيها استهداف واضح للقمة عيش الشعب العراقي، فالحكومة تريد حل الأزمة المالية والاقتصادية على حساب المواطنين، كونها لا تملك اي حلول اخرى".

وبين انه "بعد تسريب قانون موازنة 2021، ارتفع سعر الدولار بشكل كبير، وحتى بعض المواد بدات ترتفع مع الدولار، وهنا سيكون الضحية المواطن الفقير، كما ان استقطاع مخصصات رواتب الموظفين، خصوصاً الصغار منهم، أمر مرفوض وغير مقبول".

ورأى خشان ان "هذه العوامل كلها سوف تولد موجة غضب شعبية كبيرة ستنطلق، وربما يكون شعارها هذه المرة (ثورة الجياع)، بسبب سياسة حكومة الكاظمي تجاه الشعب".

وارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي خلال الايام القلائل ليتخطى 130 الف دينار لعملة فئة مئة دولار وهو ارتفاع غير مسبوق ولم تشهده اسواق العملة طيلة السنوات القليلة الماضية.

وتم نشر  مسودة مشروع قانون الموازنة الإتحادية، حيث من المقرر أن يمررها مجلس الوزراء في جلسته المقبلة، للبرلمان العراقي من أجل التصويت عليها، بعد إتمام النقاش حولها.

وتضمن المشروع احتساب سعر تصدير برميل النفط عند 42 دولاراً، بمعدل تصدير (3,250) مليون برميل بضمنها (250) ألف برميل عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كردستان.

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