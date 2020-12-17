مجلس الوزراء يصدر توضيحاً بشأن سعر صرف الدولار بالسوق الموازنة

أكد مجلس الوزراء العراقي، الخميس، أن سعر صرف الدولار الوارد بمشروع قانون الموازنة، مقترح من قبل وزارة المالية.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس ، أن هذا المقترح سيتم مناقشته في جلسة المجلس المقبلة، بالإضافة إلى بنود اخرى، وهو قابل للتعديل.

وتم في وقت سابق اليوم نشر مسودة قانون الموازنة والتي تضمنت سعر صرف الدينار العراقي عند 145 الف دينار مقابل 100 دولار

وعقب ذلك سجلت بورصة الكفاح 136000 دينار مقابل 100 دولار.

هذا الأمر دفع اللجنة المالية لعقد اجتماع طارئ عصر اليوم، قال إنه لبحث اسباب ارتفاع سعر صرف الدولار ، ومناقشة مسودة قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ المسربة.

