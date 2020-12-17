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الخميس, 17 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 كانون الأول 2020 10:50 ص

الصحة تحذر من فصل الشتاء وتلوح بالعودة للغلق الجزئي أو التام

وزير الصحة حسن التميمي
لوحت وزارة الصحة والبيئة، ، إلى إمكانية العودة إلى الإغلاق التام أو الجزئي في حال ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، .

وقالت الوزارة في بيان  انه“في الوقت الذي شهد الوضع الوبائي في العراق تحسنا تدريجيا، وذلك بانخفاض عدد الاصابات والوفيات بشكل واضح مع تصاعد نسب الشفاء وارتفاع عدد الفحوصات الى عشرة اضعاف عما كان عليه في شهر أيار الماضي نتيجة الجهود الحثيثة والمستمرة التي بذلتها وزارة الصحة وجيشها الابيض الباسل وبإمكانياتهم المحدودة ومساندة الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية فان “وزارة الصحة، ومن منطلق المحافظة على هذا الانجاز الذي تحقق في السيطرة على الوضع الوبائي وضمان استمرار التناقص بأعداد الاصابات والوفيات لحين انحسار الوباء بشكل كامل، تهيب بالمواطنين الكرام الاستمرار بالتقيد بالاجراءات الوقائية من ارتداء الكمام والتباعد الجسدي، ولاسيما اننا في بدايات فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة الذي يعطي بيئة مناسبة لانتقال العدوى تجنبا لارتفاع الاصابات مرة اخرى -لا سامح الله- والاضطرار لفرض الغلق الجزئي او التام كما يحدث الآن في معظم البلدان الاوروبية نتيجة تفاقم عدد الاصابات والوفيات”.

 وشددت الوزارة  على ادارات المدارس والهيئات التدريسية في جميع المدارس والكليات والمعاهد باهمية الالتزام التام بتطبيق قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية الخاصة بكيفية الدوام واتخاذ الاجراءات الوقائية وعدم التساهل في ذلك لمنع انتشار العدوى بين صفوف الطلبة،  محذرة  من اقامة حفلات اعياد الميلاد في نهاية السنة في جميع المرافق المعروفة لإقامة مثل هذه الحفلات وستتخذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين”..
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