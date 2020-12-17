مازن الفيلي : سرقات مبطنة بمزاد العملة بخسائر بلغت 30 مليار دينار باليوم الواحد



طالب عضو لجنة الاقتصاد النيابية مازن الفيلي بإيقاف الاستنزاف الخطير والسرقات المبطنة في مزاد العملة التي تجاوزت خسائرها الـ٣٠ مليار دينار باليوم الواحد.



وقال في بيان صحفي ان : السرقات المبطنة تتم بعناوين وهمية وآليات تلتف على حقائق الأمور فتضيع خلال مزاد بيع العملة ليوم واحد اكثر من ثلاثين مليار دينار كما هو حاصل في الأيام الأخيرة التي شهدت قفزات في سعر بيع الدولار في الأسواق .



واضاف الفيلي ان : هذه الأموال الطائلة تذهب ارباحا غير مستحقة لمصارف وسيطة لاتقدم اي نشاط اقتصادي تنموي او إنتاجي يذكر ، بل لعل الكثير من المؤشرات تدلل على انتفاع قوى وشخصيات سياسية نافذة في الاستحواذ على هذه الفوائد الخيالية وهو مايفسر سكوت الكثير عن الملاحقة والتقصي والتحقيق في هذا الموضوع الخطير



وطالب رئيس الوزراء الذي شكل لجنة لمكافحة الفساد ان يكون موضوع التحقيق في بيع مزاد العملة وكشف الهدر المالي الكبير الذي يضيع في دهاليزه وتقديم المتورطين في استنزاف الاقتصاد والعملة الصعبة للعدالة واستعادة كل تلك الأرباح غير القانونية الى الخزينة العامة اولوية لا تتحمل التأخير .