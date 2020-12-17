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الخميس, 17 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 كانون الأول 2020 10:46 ص

الصيهود يتهم محاولي تعطيل إنجاز ميناء الفاو الكبير بالمتآمرين

محمد الصيهود

اتهم عضو مجلس النواب السابق من يحاول تقويض مشروع انجاز ميناء الفاو الكبير بانه متامر يريد من العراق  وشعبه ليكون بلدا ضعيفا يعتاش على فتات وصدقات الاخرين. 

واكد الصيهود في بيان صحفي : ان الحكومة الاتحادية مطالبة اليوم بضرورة الاسراع في انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير دون مماطلة او تاخير ، مبينا ان "من لا يريد انجاز ميناء الفاو الكبير فهو يريد من العراق ان يبقى بلدا فقيرا وضعيفا يعيش على فتات وصدقات الاخرين ".

واضاف : ميناء الفاو حق مشروع من حقوق العراق وليس استحقاقا لمسؤول او سياسي او حزب او مكون معين ، لافتا ان " المشروع يعد مشروعا استراتيجيا كبيرا سينعش العراق سياسيا واقتصاديا وسياسيا وتنمويا واستثماريا ، وان هناك دولا اقليمية ودولية لا تريد لهذا المشروع الاستمرار والنجاح ".

وتابع : مشروع ميناء الفاو يرتبط ارتباطا وثيقا بمشروع طريق الحرير ، مشيرا الى ان " هناك من يريد بيع هذا المشروع الى دول اخرى واستبداله بمشروع زائف يسمى بالربط السككي وهو مشروع يراد منه قتل المنافذ البحرية العراقية واحالة موانئ العراق الى التقاعد وبالتالي افلاس العراق وتجويع شعبه وتدمير اقتصاده.
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