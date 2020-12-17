لجنة نيابية تتهم حكومة الكاظمي بالفشل الذريع بإدارة الاقتصاد العراقي

اتهمت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حكومة الكاظمي بالفشل الذريع بإدارة الاقتصاد العراقي عازية رفع الدولار الى تخفيض البنك المركزي مبيعاته بمزاد العملة.

وقال عضو لجنة الاقتصاد حامد الموسوي ان “حكومة الكاظمي ادخلت البلاد بأزمة مالية وبدل الخروج منها عمقت الازمة ومع كل حل تتخذه تتأزم اكثر.

واضاف ان “ما يعيب حكومة الكاظمي ان احدهم لا يعلم بالأخر”، مشيرا الى ان “الكاظمي بواد ووزارة المالية بواد والبنك المركزي بواد اخر ما جعل قراراتهم متضاربة.

واوضح الموسوي ان “حكومة الكاظمي فشلت فشلا ذريعا بإدارة الملف الاقتصادي الى جانب فشلها في ادارة كافة شؤون البلاد”، لافتا الى ان الفشل الاخير هو ارتفاع اسعار الدولار.

واشار الى ان “سبب الارتفاع هو قيام البنك المركزي بتقليل مبيعات مزاد العملة في محاولة للسيطرة على الامر واوقع نفسه بمشكلة اخرى وهي رفع اسعار الدولار.