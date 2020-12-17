نائب يكشف عن توجه نيابي لإقالة عدد من وزراء الكاظمي

كشف النائب فاضل الفتلاوي عن توجه نيابي لاقالة عدد من وزراء حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.





وقال الفتلاوي ان “عددا من الوزراء الخدميين لم يقدموا مستوى جيدا من العمل في وزارتهم”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي لم تنفذ برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب”.



واضاف ان “هنالك توجها نيابيا لاستجواب عدد من وزراء حكومة الكاظمي واقالتهم بسبب الاخفاق”، مبينا ان “مجلس النواب سيشرع بعملية الاستجواب خلال الجلسات المقبلة”.