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الخميس, 17 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الخميس، 17 كانون الأول 2020 10:41 ص

نائب يكشف عن توجه نيابي لإقالة عدد من وزراء الكاظمي

فاضل الفتلاوي
كشف النائب فاضل الفتلاوي عن توجه نيابي لاقالة عدد من وزراء حكومة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.


وقال الفتلاوي ان “عددا  من الوزراء الخدميين لم يقدموا مستوى جيدا من العمل في وزارتهم”، لافتا الى ان “حكومة الكاظمي لم تنفذ برنامجها الحكومي الذي صوت عليه مجلس النواب”.

واضاف ان “هنالك توجها نيابيا لاستجواب عدد من وزراء حكومة الكاظمي واقالتهم بسبب الاخفاق”، مبينا ان “مجلس النواب سيشرع بعملية الاستجواب خلال الجلسات المقبلة”.
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