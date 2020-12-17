بعد ارتفاع أسعار الدولار.. توجه نيابي لاستجواب محافظ البنك المركزي



كشف النائب محمد كريم عن توجه نيابي لاستجواب محافظ البنك المركزي لبيان اسباب ارتفاع بيع الدولار في الاسواق العراقية.

وقال كريم ، انه “تم التأكيد على استجواب محافظ البنك المركزي داخل مجلس النواب لمناقشة اسباب ارتفاع بيع الدولار في الاسواق العراقية “، لافتا الى ان “بعض المصارف والمتنفذين من الجهات السياسية هم المستفيدون من عملية ارتفاع الدولار.

واضاف ان “هنالك عملية لغسيل الاموال خلال رفع بيع الدولار في الاسواق”، مبينا ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في ادارة الملف المالي والاقتصادي للبلاد.

وكانت اللجنة المالية النيابية، عزت ارتفاع صرف الدولار في الاسواق لسياسة البنك المركزي المتخبطة.