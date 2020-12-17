العبادي يبحث مع رئيس الجمهورية أهمية إجراء الانتخابات المبكرة وعدم التلاعب بنتائجها





بحث رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي مع رئيس الجمهورية برهم صالح اهمية اجراء الانتخابات المبكرة وعدم التلاعب بنتائجها.



وشهد اللقاء / حسب بيان للائتلاف / بحث مجمل الاوضاع التي يشهدها البلد واهمية ايجاد الحلول المناسبة وفق خطط واستراتيجيات مدروسة لا تؤثر على المواطنين.



واضاف انه جرى مناقشة اهمية اجراء الانتخابات المبكرة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن نزاهتها وعدم التلاعب بنتائجها ليكون صوت الناخب معبرا حقيقيا عن ارادته .



واكد اللقاء ضرورة تكامل الجهود والعمل المستمر لمواجهة التحديات التي يواجهها البلد في مختلف القطاعات.