نائب: تأخر ارسال الموازنة للبرلمان سيعطل الرواتب مجددا

أكد النائب احمد الكناني ان تأخير ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لمجلس النواب سيتسبب بتعطيل رواتب الموظفين مجددا.

وقال الكناني ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ليست لديها رؤية في حل ازمة موازنة 2021″، لافتا الى ان “سبب تعطيل ارسال الموازنة من قبل الحكومة غير واضح ولم تبرر الحكومة ذلك بشكل مقنع.

واضاف ان “رواتب الموظفين ستتعرض للتعطيل في اطلاقها بسبب تأخير ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لمجلس النواب”، مبينا ان “الحكومة تحاول التنصل عن مسؤوليتها في اطلاق الرواتب عبر الربط بمشروع قانون الموازنة الذي لم يصل البرلمان حتى الان.