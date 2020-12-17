العشرات من أصحاب العقود في دوائر الكهرباء يتظاهرون بالبصرة للمطالبة بالتثبيت

تظاهر العشرات من أصحاب العقود والأجراء اليوميين في دوائر الكهرباء بالبصرة ، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم.

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وقال مصدر محلي ، أن "العشرات من أصحاب العقود والاجراء اليوميين التابعين لوزارة الكهرباء تظاهروا اليوم امام أمام مكتب مجلس النواب في البصرة، للمطالبة بالتثبيت على الملاك الدائم، ضمن الموازنة المالية للعام المقبل.