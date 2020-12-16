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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 كانون الأول 2020 10:22 م

تنفيذ أعمال إجرامية في الخليج وفتح اتصالات مع الحرس الثوري الإيراني.. تحقيقات مصرية تفضح توجهات تنظيم الإخوان الإرهابي

تنظيم الاخوان الارهابي
مصر تُشارك دولاً حليفة لها بمعلومات عن محاولات الجماعة تشكيل خلايا "شديدة الخطورة" في الخليج

جاء قيام السلطات المصرية بالقبض على المرشد الهارب محمود عزت والعديد من قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية في مصر لتكشف أسرارا خطيرة عن تحركاتها خلال الفترة الماضية والقادمة.
 بعدما تبين أن هناك تخطيطا لضرب استقرار الخليج العربي وفتح اتصالات مع الحرس الثوري الإيراني.
وخلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، كانت قد كثفت السلطات الأمنية المصرية من تحركاتها ضد محاولات إخوانية لزعزعة الاستقرار واستهداف مؤسسات الدولة فضلاً عن التآمر على أنظمة حليفة، وذلك عبر مسارين، قضائي وأمني، لاستهداف أنشطة تنظيم الإخوان الإرهابي في الداخل وملاحقتها خارجياً.
وقالت المصادر، وفق "اندبندنت عربية" إن الخيوط توالت منذ أواخر أغسطس الماضي، في أعقاب القبض على محمود عزت، القيادي في الجماعة ومرشدها العام بالإنابة منذ 20 أغسطس 2013، على إثر ما كشفته التحقيقات معه. وبدأت التحركات المصرية في النصف الأول من نوفمبر بنشر الجريدة الرسمية قراراً من محكمة جنايات حلوان (شرق القاهرة) بتمديد إدراج 161 متهماً على قوائم الإرهاب مدة ثلاث سنوات، بينهم أبناء قيادات تنتمي للإخوان التي تصنفها السلطات "تنظيماً إرهابياً"، وذلك قبل نحو أسبوعين من موافقة محكمة جنايات القاهرة على إدراج قادة من الجماعة و28 آخرين موالين لها، في قوائم الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، بعد أن كشفت التحقيقات أن الأسماء المدرجة "ارتكبت جرائم تمسّ الأمن القومي، وقامت بتمويل شراء الأسلحة وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم للقيام بعمليات إرهابية، وتنفيذ عمليات عنف وتفجيرات واغتيالات، وتخريب منشآت عامة وخاصة.
وسرعان ما أعلنت أجهزة الأمن المصرية، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، القبض على اثنين من أقطاب رجال الأعمال والمشتبه بصلاتهما بجماعة الإخوان، وهما مالك سلسلة المجمعات التجارية الشهيرة "التوحيد والنور"، سيد السويركي، ورئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" للصناعات الغذائية، صفوان ثابت، إضافة إلى وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، خالد الأزهري. إذ وجهت لهم النيابة تهم التمويل والانضمام إلى جماعة إرهابية، فضلاً عن التحريض على العنف، وارتكاب مخالفات مالية والتورط في دعم الإرهاب على مدى الأعوام الماضية، إضافة إلى قضايا تتعلق بالدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
وكشفت المصادر لاحقاً أن جهات التحقيق تمكنت من الوصول إلى مخططات إخوانية يقودها التنظيم العالمي بقيادة المرشد الجديد إبراهيم منير تستهدف دولاً خليجية بالتعاون مع طهران.
ووفق مصادر أمنية مصرية، فإن التحقيقات المكثفة وتتبع نشاط التنظيم دولياً أديا إلى معرفة مساعي التنظيم بتشكيل خلايا من عناصر شديدة الخطورة في عدد من الدول الخليجية لاستهداف أمنها واستقرارها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع النظامين الإيراني والتركي.
وقال أحد المصادر، إن أغلب المعلومات التى تم جمعها جاءت في أعقاب التحقيقات المكثفة مع محمود عزت، الذي كانت تلاحقه السلطات على مدار سبع سنوات، وبدأت أولى جلسات محاكمته رسمياً الخميس الماضي أمام المحكمة بسجن طرة (شرق القاهرة)، على أن تستكمل في 4 يناير (كانون الثاني) المقبل، مشيراً إلى أن القاهرة تشاركت تلك المعلومات مع الدول الخليجية الحليفة لها.
وقالت المصادر، رصدت الأجهزة الأمنية اتصالات متزايدة وأنشطة مشبوهة في الآونة الأخيرة بين عناصر من التنظيم بالحرس الثوري الإيراني في محاولة لإعادة إحياء التعاون والدعم بينهما بعد أن شهدا تضييقاً خلال السنوات الماضية.
وأواخر أغسطس الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من القبض على عزت، بعد سبع سنوات من ملاحقته، في إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة (شرق)، وقال بيان وزارة الداخلية حينها، إن قوات الأمن عثرت أثناء عملية التفتيش على "العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوي على البرامج المشفرة لتأمين اتصالاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلاً عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية".
وقال أحمد بان، الباحث المختص في شؤون الحركات الإسلامية، منذ نشأة الجماعة في عشرينيات القرن الماضي، ودول الخليج لم تغب عن تفكيرها، لا سيما بعد أن تمكنت من التموضع داخلها في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مستغلة الشقاق بين نظام الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، والدول الخليجية في ذلك الوقت.
وذكر بان "لعبت الجماعة على التناقضات بين القاهرة ودول الخليج، وتمكنت من تكثيف حضورها تحت رايات رسمية أو غير رسمية كالجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية والتعليمية، بل تمكنت من الحضور بصورة مكثفة في دول بعينها". وتابع "الأمر اختلف بعد الإطاحة بنظام الجماعة من مصر عام 2013، إذ بات المحرك الرئيسي للتنظيم الدولي تجاه الخليج حالة الثأر والاستهداف.
وبحسب "بان" من بين المحاولات الثأرية التي سعى لها التنظيم ضد الخليج، دعم جماعة الحوثيين في اليمن لاستهداف السعودية، إذ رصدت الأجهزة الأمنية اجتماعات واتصالات مكثفة بين قيادات الإخوان والحرس الثوري الإيراني والاستخبارات التركية، للتحرك في هذا الاتجاه"، متفقاً مع المعلومات بشأن إصرار التنظيم على استهداف الدول الخليجية وتشكيل خلايا من عناصر شديدة الخطورة، كإحدى نتائج التحقيقات مع عزت، قائلاً إنها ربما ستكشف المزيد خلال الأيام المقبلة.
 ويرى مراقبون، أن الضربة الأمنية المصرية أصابت تنظيم الاخوان الإرهابي في مقتل. وكشفت العديد من تفاصيل تحركاته الإجرامية ضد دول الخليج وبالخصوص السعودية والإمارات وهو ما سيكون له صداه في الفترة القادمة بالسيطرة على كل هذه الشبكات المتطرفة.
ا.ي
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