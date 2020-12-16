آلة القتل لا تزال تعمل في إيران.. بعد "إعدام زم" طهران تعتقل ناشطة مدنية وتقتادها إلى مكان مجهول

اعتقال الصحفي الكبير كيوان صميمي بعد تغطية احتجاجات عمالية أمام برلمان الملالي



لا يريد نظام الملالي الإرهابي من أحد أن يتكلم داخل البلاد. لا يريد اعتراضات ولا احتجاجات ويكره كل من يقودون المظاهرات، ويحملون هم الشعب الإيراني إزاء حالة الإفقار والإرهاب والقمع.

وكانت قد اعتقلت القوات الأمنية الإيرانية الناشطة المدنية وعضو جمعية الدفاع عن أطفال العمل والشوارع، أفسانة عظيم زاده. وبحسب التقارير، فقد اعتقلت قوات الأمن أفسانة عظيم زاده، قبل ساعات عندما كانت ذاهبة إلى مستشفى ميلاد في طهران لمتابعة إصابة والدتها بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى مكان مجهول، وفق موقع "إيران إنترناشيونال".

إلى ذلك، أكد موقع حقوق الإنسان في إيران اعتقال أفسانة عظيم زاده. ونقل عن مصدر مطلع قوله إنه بعد اعتقال هذه الناشطة المدنية في مستشفى ميلاد، اقتادتها قوات الأمن إلى منزل والدها وفتشت المنزل وبعض المتعلقات الشخصية، مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة. وتمت مصادرة جهازها اللوحي، ثم اقتيدت عظيم زاده إلى مركز اعتقال غير معروف.

ومنذ الاعتقال، لا توجد معلومات عن مكان وجود أفسانة عظيم زاده وسبب اعتقالها وإن كان مرتبطاً بأنشطتها في مجال أطفال العمل والشوارع والمرأة، وفق المصدر نفسه.

ويشار إلى أن أفسانة عظيم زاده اعتقلت من قبل قوات الأمن في وقت سابق من مايو 2009 خلال احتفال عيد العمال العالمي في ذلك العام، وأصدرت المحكمة لها أمراً بعدم الملاحقة القضائية.



على صعيد متصل، أطلق نشطاء إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تندد بسجن الصحافي كيوان صميمي، رئيس تحرير مجلة "إيران فردا"، الذي اقتيد لقضاء عقوبة بالسجن لثلاث سنوات، بسبب تغطيته احتجاجات عمالية أمام البرلمان الإيراني العام الماضي.

وتضامنت منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ومدافعون عن حقوق الإنسان مع صميمي، البالغ من العمر 72 عاماً، بهاشتاغ #یک_عمر_مقاومت أي "عمر من المقاومة"، في إشارة إلى صموده ومعارضته بوجه النظام الحالي.

من جهته، قال القيادي في الحراك العمالي إسماعيل بخشي، في تغريدة له، وفق تقرير نشرته "العربية" إن كيوان صميمي قاوم طيلة حياته وكان صوت المضطهدين، لذا سنطالب بحقوقه وسنكون صوتاً له.

أما الناشط في الحركة الطلابية والسجين السياسي السابق، ضيا نبوي، فكتب في تغريدة له: إنهم يعرفون كيوان صميمي جيداً ويعرفون أن عمر من المقاومة ليس وصفاً مبالغاً فيه.

ويذكر أن صميمي، كان قد نقل الاثنين الماضي إلى سجن إيفين سيئ السمعة في طهران، لقضاء محكوميته، وفق ما أعلن محاميه مصطفى نيلي، في تغريدة على تويتر.

واعتقل صميمي عقب المظاهرات مع أكثر من 35 ناشطاً وصحافياً، لاتهامهم بالمشاركة في تنظيم وتغطية التجمع العمالي الذي طالب بحق إنشاء منظمات عمالية مستقلة، من بين مطالب أخرى. وصادرت الأجهزة الأمنية الإيرانية وثائق وأجهزة إلكترونية خاصة به في مكتبه، وبقي محتجزاً لعدة أشهر قبل أن يتم الإفراج عنه بشكل بكفالة مالية انتظاراً للمحاكمة.

وأوضح صميمي، على قناته في تطبيق تليغرام أن الحكم غير العادل صدر ضده بتهمة "النشاط والتآمر ضد الأمن القومي. كما أكد أن رئيس الفرع 36 لمحكمة التمييز، القاضي أحمد زركار، قد حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات، مضيفاً: لم أستسلم قط عن قول الحقيقة، ولن أستسلم بعد قضاء هذه السنوات الثلاث إذا نجوت.



وإزاء حالة من الهمجية الإيرانية، وصفت صحيفة كيهان الايرانية المقربة من المرشد خامنئي، عمليات اختطاف زم واعدامه والمعارض جمشيد شارمهد زعيم مجموعة " تندر" وكذلك اختطاف الناشط الأهوازي حبيب أسيود من تركيا، بأنها "مرحلة جديدة من ملاحقة الخونة داخل وخارج إيران"!!

وذكرت الصحيفة في تقرير لها، أن طهران "لن تتسامح مع من يعملون ضد أمنها القومي!!

كما أكدت أن "إعدام روح الله زم" كان بمثابة تحطيم سلسلة الأوهام، التي شكلت بداية حقبة جديدة في التعامل مع الخونة والعناصر التي تعمل ضد الأمن القومي.

وأشادت الصحيفة باختطاف أجهزة الاستخبارات الإيرانية للمعارضين، وقالت إن المواجهة لم تعد تقتصر على تحديد هوية الجواسيس ومطاردتهم من قبل أجهزة المخابرات داخل إيران، بل اتخذت أبعادًا عابرة للحدود.

يذكر أن قضية إعدام الصحافي المعارض روح الله زم، أثارت موجة من الإدانات الدولية والانتقادات ضد السلطات الإيرانية، وسلطت الضوء على مسلسل يستهدف المعارضين في الخارج من قبل أجهزة الاستخبارات الإيرانية والحرس الثوري. وأعدمت السلطات الإيرانية البربرية، شنقاً روح الله زم، المدان بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2017، وفق ما أعلنه التلفزيون الإيراني الرسمي. وكانت المحكمة العليا الإيرانية قد أيدت حكم الإعدام الصادر بحق زم في 8 ديسمبر، الذي اعتقل عام 2019 بعد قضاء سنوات في المنفى.

ويشار إلى أن زم أدار قناة "آمد نيوز" على تطبيق تليغرام، والتي كان عدد متابعيها يتجاوز المليون. ونشر زم على موقعه الإلكتروني وقناته توقيت الاحتجاجات ومعلومات محرجة عن مسؤولين تحدوا بشكل مباشر الثيوقراطية الشيعية في إيران. كما شكلت تلك المظاهرات، التي بدأت نهاية عام 2017، أكبر تحد لإيران منذ احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009، ومهدت الطريق لاضطرابات جماعية مماثلة في نوفمبر من العام الماضي.

ويرى خبراء، أن نظام الملالي الارهابي يستند في حملته الظالمة ضد الصحفيين والمعارضين الى ثقته في أن بايدن في حال جاء للحكم لن يعترض على مثل هذه الممارسات الهمجية العدوانية، بل سيتحالف مع نظام طهران الإجرامي

أ.ي