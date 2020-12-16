بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأربعاء, 16 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 16 كانون الأول 2020 06:36 م

الصدر: سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة.. ونشطاء: طريقتك الخاصة بالقتل والاختطاف

الصدر

شن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوما عنيفا على زعيم التيار الصدري مقتدى، بعد حديثه بالتدخل بطريقته الخاصة في مشروع ميناء الفاو، وعلق نشطاء تقصد بطريقتك الخاصة بالقتل والاختطاف.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه عبر موقع التدوين المصغر "تويتر"، " إنه "على الحكومة العراقية أن تعمل على اجتثاث الفساد والابتزاز الواضح والجلي في مشروع (ميناء الفاو الكبير) الذي تكالبت عليه أيدي الخارج والداخل وأيدي التجار والمليشيات بحجج واهية لتبقي العراق معزولا ومحتاجأ إلى غيره".

وأضاف الصدر، "فأنصح دول الجوار بعدم التدخل بالشأن العراقي مع الاتفاق مع الجارة العزيزة الكويت وأنصح الجهات الداخلية برفع يدها فورا وإلا سأتدخل بطريقتي الخاصة إن لم تتدخل الحكومة".

وتساءل النشطاء، ماذا تقصد بـ (طريقتي الخاصة)؟ في إشارة إلى الصدر، نعلم أنها القتل والخطف، لكن هل أنت يا صدر مسؤول في الدولة ؟ هل أنت الذي تقول أنا مع القانون وأنا مع الدستور؟، فلماذا تتدخل؟.

وأشار النشطاء إلى أن الصدر تتدخل بطريقته الخاصة في تظاهرات الناصرية ضد المتظاهرين وتسبب مع أنصاره في استشهاد تسعة متظاهرين وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وأكد النشطاء ان الصدر من أكبر الفاسدين في العراق، ويريد أخذ حصة من ميناء الفاو ونسبة له ولنظام الملالي الإيراني الذي يعمل مقتدى لحسابه.

ووجه النشطاء سؤولا للصدر بأي صفة تتدخل؟؟ وهل أنت رئيس الجمهورية؟ أو رئيس الحكومة؟ أو رئيس مجلس النواب؟ بأي قانون أو دستور شخص أو "كونك صاحب كتلة برلمانية فأنت تعتبر سياسي" يخاطب رئيس جمهورية به الطريقة؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تغريدة مقتدى الصدر:

وقال حساب، "علي العراقي"، " بعيداً على أنني اتفق معك بمشروع الفاو أنه ممتلئ بالفساد والابتزاز والتدخل الخارجي، ولكن ماذا تقصد بـ (طريقتي الخاصة)، أعلم أنها القتل والخطف هل أنت مسؤول في الدولة ؟ أنت الذي تقول أنا مع القانون وأنا مع الدستور".


وأضاف، حساب، " karar almusawe"، " لازم توضح موقفك من قتل صلاح العراقي هل أبو عراق ومحمود الصدري يتبعون لحضرتك لو شنو إلى متى رح يبقى الاستهداف ضمن منطقة تتوالى حمايتها سرايا السلام".


وتابع حساب، " @Shaabothy"، "الصدر يحارب الفساد وهو رئيس أكبر حزب بالحكومة الفاسدة".


وذكر حساب، "حيدر Iraq"، "إذا كنت جاد في الإصلاح عليك أولا بأبناء التيار أولا أمثال حاكم الزاملي وغيرهم الذين يبتزون الناس وأصحاب صالات القمار وأخذ الإتاوة منهم".

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أخر تعديل: الأربعاء، 16 كانون الأول 2020 06:39 م
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