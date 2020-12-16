تحركات جماهيرية في العراق ضد الفساد.. نشطاء: تظاهرات متوقعة نتيجة سنوات من الفوضى والتخبط

شهد العراق على مدى أكثر من عامين يشهد تحركات جماهيرية واسعة مطالبة بمحاربة ووضع حد للفساد المستشري في البلد والصراع الفئوي والطائفي بين مختلف الأحزاب السياسية العراقية، والذي أدى إلى اتساع دائرة الفقر وتفشي المحسوبية والرشاوى.

وأكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا كان متوقع نتيجة سنوات من الفوضى والتخبط، فأسعار النفط والوفرة المالية كانت مؤدية إلى نتائج جيدة.

يأتي ذلك بعد تحذير مجلة فورين بوليسي الأمريكية، من أن العراق يتجه إلى الانهيار المالي بسبب النظام السياسي "المتهالك"، وقد تنطلق تظاهرات بشكل واسع تطالب بالتغيير والحكومة لن تستطيع ايقافها.

من جانبه، قال المحلل السياسي عبد الله الأيوبي في مقال له، إن العراق تحول إلى غابة مليئة بمختلف نفايات المشاكل، بعد عام 2003 وليست السياسية سوى وجه واحد من هذه المشاكل والأزمات التي تطحن العراق والمواطنين العراقيين في جميع المناطق من الجنوب حتى الشمال.

وأضاف، أنه لم يشهد الشمال العراقي، أي كردستان العراق ذلك الكم والكيف من المفارم البشرية التي شهدتها مختلف مناطق العراق والتي يقف وراءها تنظيم ما يعرف تنظيم داعش الإرهابي وأخواته من التنظيمات الإرهابية الأخرى التي صالت وجالت في ربوع العراق بعد 2003.

وأشار إلى أن الفساد لم تكن وحده هو الوقود الذي يحرك الشارع العراقي، وإنما الأوضاع المعيشية الآخذة في التردي، نتيجة عجز الدولة عن سداد الرواتب الشهرية لقطاعات واسعة من الموظفين العموميين في بلد يتمتع بثروات طبيعية هائلة ويتمتع بثروة زراعية كبيرة وكوادر علمية في جميع التخصصات.

وأكد نشطاء، أن هذه الاحتجاجات الجماهيرية المشروعة التي يشهدها العراق ويشهدها الآن إقليم كردستان، ليست، ولا يمكن أن تكون، هي الخطر الذي يهدد استقرار العراق ومستقبلة، بل على العكس من ذلك.

وأشاروا إلى أن هذه الاحتجاجات تصب في صالح مستقبل العراق من حيث المطالب المشروعة، وفي مقدمتها محاربة الفساد وتغول بعض القوى السياسية وتفضيلها لأجندات ارتباطاتها الخارجية على أجندات المصالح الوطنية لأبناء العراق.

فالفساد الذي يطالب المحتجون بمحاربته واجتثاثه، هو واحد من أخطر الآفات التي تهدد استقرار الدول وأمن المواطن ومعيشته، ثم إن حرمان المواطن من لقمة عيشه، أي عدم الالتزام بتسديد راتب عمله الشهري، يعد بمثابة القنابل الموقوتة التي قد تنفجر في أي وقت وتصيب الاستقرار والأمن في مفاصله.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على الفساد المستشري في كل القطاعات بالعراق:



وقال حساب، "@ahmed11081940"، " هذا كان متوقع نتيجة سنوات من الفوضى والتخبط، فأسعار النفط والوفرة المالية كانت ساتره علينا".



وأضاف، حساب، "@Fawzii17254800"، " من يخرج في تظاهرات يتهم بالعمالة أو يقتل ومن يبيع أرض من العراق إلى بلد أجنبي هذا مجاهد وتاج الرأس".



وتابع حساب، "Riam Hasan"، " تظاهرات تخرج من أجل بناء #ميناء_الفاو الذي سيكون أهم ميناء في المنطقة إذا اكتمل، وسيحلل واردات للوطن بعشرات المليارات توصف بأنها تظاهرات تبعية نفس وصف صدام لمعارضيه ومظاهرات الرقص والغناء والتحريض على الحشد وتمزيق صور الشهداء تسمى مظاهرات وطنية".