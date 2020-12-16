صندوق النقد: العراق بحاجة لبلوغ سعر النفط 54 دولارا لموازنة ميزانيته

حدد صندوق النقد الدولي، حاجة الدول المنتجة للنفط إلى الاسعار التي تحتاجها لموازنة ميزانيتها العامة.



وأوضح صندوق النقد، أن العراق يحتاج الى سعر 54.60 دولاراً لموازنة ميزانيته للعام المقبل.. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحكومة العراقية تتجه لتحديد سعر برميل النفط خلال موازنة العام المقبل بحوالي 42 دولارا.

مما يعني ان الفرق بين السعر المحدد للبرميل والسعر الذي تحتاجه الموازنة يبلغ اكثر من 12 دولارا مما يفتح الباب للكثير من علامات الاستفهام في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالبلاد .





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