أسعار الذهب ترتفع مجددا لأعلى مستوى خلال أسبو ع

سجلت أسعار الذهب، الأربعاء، ارتفاعا إلى أعلى مستوى في أسبوع بفضل آمال بمزيد من التحفيز الاميركي.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية، 0.1 بالمئة إلى 1854.51 دولار للأوقية الواحدة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من تشرين الثاني الماضي عند 1858.13 دولار للأوقية.

هذا، ويترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي بشأن السياسات اللاحقة قبل الدخول في أية استثمارات قد تبدو محفوفة بالمخاطر.