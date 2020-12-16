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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 كانون الأول 2020 01:31 م

أسعار النفط تنخفض مع زيادة مفاجئة في مخزونات الولايات المتحدة

النفط
انخفضت أسعار النفط، الأربعاء، بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ومع تقلص الطلب على الوقود وسط تشديد الإغلاق في أوروبا لمواجهة جائحة فيروس كورونا.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتًا ، أو ما يعادل 0.2٪ ، إلى 50.65 دولارًا للبرميل في الساعة 04:21 بتوقيت غرينتش ، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات ، أو 0.2٪ ، إلى 47.53 دولارًا للبرميل.

وقال إدوارد مويا ، كبير محللي السوق في OANDA: “أسعار النفط الخام ضعفت قليلاً بعد أن سجل تقرير مخزون API (معهد البترول الأمريكي) الارتفاع الثاني على التوالي”.

وتضخمت مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر (كانون الأول) لتصل إلى نحو 495 مليون برميل .
وحذرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) ، الثلاثاء ، من أن طرح اللقاحات هذا الشهر لمكافحة جائحة فيروس كورونا لن يعكس بسرعة الدمار الناجم عن الطلب العالمي على النفط
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