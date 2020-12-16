الصدر يطالب الحكومة باجتثاث الفساد والابتزاز في مشروع ميناء الفاو متناسيا فساد ميليشياته

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، الحكومة باجتثاث الفساد والابتزاز في مشروع ميناء الفاو، مقدما نصحه بالقول “انصح الجهات الداخلية برفع يدها فوراً وإلا ساتدخل بطريقتي الخاصة”. وفي أدناه نسخة من التغريدة التي تضمنت ذلك: Copy أخبار متعلقة الاقتصاد النيابية : التعاقد مع الشركة الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو ليس الخيار الأفضل للعراق الموانئ تستبعد الشركة الصينية وتختار دايو لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الخدمات النيابية: شركة صينية قدمت عروضها بشأن ميناء الفاو مختصة بالكهرباء الخدمات النيابية تحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية تعطيل انجاز ميناء الفاو نشطاء عن عرقلة مشروع ميناء الفاو الكبير: العراق لا يمتلك رجال دولة حقيقين ووطنيين نصيف تحذر من مشروع الربط السككي مع الكويت: سنكتفي بمشاهدة الدولارات!