الصدر يطالب الحكومة باجتثاث الفساد والابتزاز في مشروع ميناء الفاو متناسيا فساد ميليشياته

طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاربعاء، الحكومة باجتثاث الفساد والابتزاز في مشروع ميناء الفاو، مقدما نصحه بالقول “انصح الجهات الداخلية برفع يدها فوراً وإلا ساتدخل بطريقتي الخاصة”.وفي أدناه نسخة من التغريدة التي تضمنت ذلك: