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الأربعاء, 16 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 كانون الأول 2020 01:23 م

35 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين صفوف التلاميذ والطلبة في ذي قار

تلاميذ
سجلت محافظة ذي قار، الاربعاء، 35 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين صفوف التلاميذ والطلبة خلال النصف الاول من شهر كانون الاول الجاري.
وقال مدير قسم الصحة العامة في دائرة صحة المحافظة حسين رياض، في  تصريح له انه “تم تسجيل 35 اصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين صفوف التلاميذ والطلبة بعد اخذ مسحات لاكثر من 3500 عينة”.
واضاف، أن “الدائرة شرعت بعملية فحص واخذ عينات لطلبة المدارس للتاكد من سلامتهم مع اتخاذ اجراءات احترازية تتمثل بغلق الصفوف او المدارس التي تسجل فيها اعداد من الاصابات واعطائها اجازة اجبارية لمدة 14 يوما”.
واشار مدير قسم الصحة العامة، الى ان “الدائرة سجلت عدم تعاون العديد من المدارس الاهلية في الالتزام بالضوابط والشروط الخاصة بالدوام او ترفض اجراء المسحات”.
هذا وتتصاعد الدعوات إلى وزارة التربية، في توجيه جميع المدارس بالتعاون مع فرق دوائر الصحة بعموم المحافظات والتي تصل الى المدارس بجميع اوقات الدوام.
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