وزير الصحة: توقيع مذكرات تفاهم مع مصر لتدريب الملاكات الطبية وتبادل الخبرات

كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الأربعاء، عن توقيع مذكرات تفاهم مع مصر لتدريب الملاكات الطبية هناك.

وقال التميمي في تصريح له، إن “الزيارة الاخيرة للوفد العراقي إلى مصر جاء رداً على زيارة الوفد المصري إلى بغداد برئاسة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، التي تم من خلالها توقيع العديد من مذكرات التفاهم بين الجانبين”.

وأوضح، أن “الزيارة تضمنت توقيع مذكرات تفاهم لتدريب الملاكات الطبية والصحية والتمريضية في جمهورية مصر، واعتماد المستشفيات التعليمية في العراق ومصر على حد سواء لغرض استحداث الزمالات الدراسية بإشراف الأساتذة والأطباء العراقيين والمصريين”.

وأضاف التميمي، أن “الزيارة تضمنت ايضا الاتفاق على تبادل الخبرات في ما يخص تصنيع الدواء والتعامل بالدواء المصري وتسجيله في وزارة الصحة للشركات المصرية أسوة بالشركات العالمية الأخرى”.

وتابع، أنه “تم عقد اجتماعات عدة مع الجانب المصري، فضلاً عن زيارة عدد من المراكز الطبية المصرية، وزيارة مقر منظمة الصحة العالمية للاطلاع على آخر المستجدات حول جائحة كورونا”.

ولفت وزير الصحة، إلى أن “زيارة مصر تضمنت أيضاً اللقاء بوزير الصحة الأردني وعقد اجتماع ثلاثي عراقي – مصري – أردني، لبحث آفاق التعاون بين الأشقاء في مجال مجابهة جائحة كورونا، وتبادل الخبرات الطبية واستحداث الزمالات الدراسية”.

وأشار، إلى “وضع خطة متكاملة من المختصين في وزارة الصحة بإعداد برامج تدريبية متكاملة لتدريب الملاكات الطبية والصحية والتمريضية العراقية، وأيضاً استقدام بعض المتخصصين من الجانب المصري أو الأردني، ولاسيما التخصصات الشحيحة في العراق”.

وأكد الوزير، “قرب تطبيق ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين”، لافتاً إلى أن “وزيري صحة مصر والأردن سيزوران العراق لغرض ترتيب هذه الإجراءات بما يخدم مصلحة الشعب العراقي ويخدم القطاع الصحي”.

وبيّن التميمي، أن “منظمة الصحة العالمية أشادت بإجراءات العراق مع جائحة كورونا، لاسيما بعد ارتفاع نسب الشفاء المتحققة وقلة عدد الوفيات، إلى جانب تحسين البنى التحتية في القطاع الصحة لمواجهة الجائحة”.

يذكر أن وفدا وزاريا عراقيا، عاد مؤخرا من زيارة إلى القاهرة، تضمنت اجتماعات مع وزراء ومسؤولين مصريين واردنيين ايضا، وتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة في المجالات الصناعية والتجارية والصحية وغيرها.