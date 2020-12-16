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الأربعاء, 16 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الأربعاء، 16 كانون الأول 2020 11:54 ص

بعد اغتيال الناشط صلاح العراقي.. نشطاء: أين وعودك يا كاظمي بحرمة الدم والقصاص من قتلة المتظاهرين؟

الكاظمي والعراقي

هاجم نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد اغتيال الناشط صلاح العراقي برصاص الميليشيات الموالية لإيران في بغداد.

ووجه النشطاء رسالة للكاظمي متسائلين، أين وعودك واللجان التحقيقية يا كاظمي بحرمة الدم؟ وأين حقوق الإنسان والقصاص من الإرهابيين المجرمين قتلة المتظاهرين وصار شهور ولم تفصح ولو عن ولو واحد من الإرهابين.

وقد كشف مصدر أمني رفيع، معلومات جديدة عن واقعة اغتيال الناشط "صلاح العراقي" مرجحاً أن تسفر التحقيقات الجارية عن التوصل إلى معلومات "مهمّة" حول عملية اغتيال الشاب الذي أرداه مسلحون قتيلاً في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة.

وأضاف المصدر، "المنطقة التي شهدت تنفيذ عملية الاغتيال، ضمن مسؤوليات الفوج الثاني بإمرة المقدم ركن عدي رحومي، التابع للواء الثاني بقيادة العميد أيسر مطلك الطائي، التابع للفرقة الأولى شرطة اتحادية بقيادة اللواء محمد جواد الساعدي، ويتولى إمرة الفوج الماسك للأرض المقدم ركن عدي رحومي، الذي تولى منصبه منذ أشهر".

وقال شهودٌ عيان، إن "عملية الاغتيال حدثت في تقاطع السينما البيضاء، بالقرب من مرابطات الشرطة الاتحادية" وهو ما أكده المصدر الأمني، الذي تحدث عن وجود ما لا يقل عن "60 منتسباً في محيط مسرح الاغتيال، كما أن أي عملية هروب مفترضة من المنطقة للمجاميع التي نفذت العملية، تستلزم مرورهم بما لا يقل عن سيطرتين أو ثلاثة، سواء كانوا قد قرروا الاتجاه إلى منطقة بغداد الجديدة أو الكرادة".

تابع "المنطقة مغطاة أيضاً بشكل مكثف بكاميرات تابعة للحكومة، أو للمحال التجارية، والمقدم رحومي كان على رأس عمله، ويجري جولة تفقدية في الجوار، حين تم تنفيذ العملية".

وطالب النشطاء الكاظمي بالخروج وإلقاء بين عن اغتيال النشطاء في العراق، والقصاص من قتلة المتظاهرين، متسائلين : أين أنت يا كاظمي؟ وأين وزارة الداخلية؟ وأين الجيش العراقي؟.

وأشار النشطاء إلى أن دماء الشهداء سوف تلاحقكم يا كاظمي إلى الأبد، وإلى متى تتركون الميليشيات الموالية لإيران تصول وتجول في العراق وتمرح وتقتل الأبرياء؟.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على اغتيال الناشط صلاح العراقي برصاص ميليشيات إيران في العراق وموقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي:

وقال حساب، " @Salar_Idris"، " بنفس توقيت إعلان قراراتك، إ علان الشهيد المتظاهر السلمي #صلاح_العراقي اليوم يقتل + مئات من شهداء تشرين، أين وعودك واللجان التحقيقية يا كاظمي بحرمة الدم حقوق الإنسان والقصاص من الإرهابيين المجرمين قتلة المتظاهرين وصار شهور ولم تفصح ولو عن ولو١منهم يا رجل وتنوع الصورة صورتك".


وأضاف، حساب، " محمد العراقي"، " رمز الدينار يالناشط والمتظاهر "صلاح العراقي" اغتيل بالقرب نقطة أمنية تتبع للفرقة الأولى في جهاز الشرطة الاتحادية الذي يرأسه اللواء (جعفر البطاط)".


وتابع حساب، " ماهر حسام"، " وداعا للشهيد البطل صلاح العراقي".


وذكر حساب، " علي الشمري"، " الكاظمي تعرفه.. تعرف...شنو الصار،.. الكرسي حلو مال الحكم...".


وأضاف، حساب، " ماهر حسام"، " مصطفى الكاظمي مساء الخير، خبر عن اغتيال ناشط مدني، أرسل الرابط لرئيس الوزراء".

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