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الأربعاء, 16 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 كانون الأول 2020 10:38 ص

عالية نصيف تنتقد تعيين أحد حيتان الفساد وكيلاً لوزارة الكهرباء وتحذر من هدر بملايين الدولارات

نصيف
انتقدت النائبة عالية نصيف بشدة الأمر الديواني المرقم 10 الصادر عن الامانة العامة لمجلس الوزراء بتعيين ، من وصفته باحد حيتان الفساد في وزارة الكهرباء وكيلاً للوزارة  ، رغم وجود العديد من شبهات الفساد عليه، مؤكدة أنها ستحيل ملفات فساده إلى هيئة النزاهة بشكل رسمي.

وقالت في بيان  :" نعزي الشعب العراقي المظلوم بتعيين المدعو (و.خ.ح) الذي كان يشغل منصب مدير عام انتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشمالية وكيلاً لوزارة الكهرباء " ، مبينة :" أن هذا الشخص ، الذي هو عراب صفقات محطتي بيجي الاولى والثانية ، يحاول الاستعجال بإحالة المشروع إلى شركة سيمنس قبل نهاية هذه السنة لحجز المشروع بإسمها في قانون موازنة ٢٠٢١ ، كما أن حصوله على هذا المنصب سيساعده كثيرا في تمرير صفقات بملايين الدولارات ". 

وأوضحت :" ان هناك هامشا قديما من الوزير يوجه فيه المدعو (و.خ.ح) بتوجيه دعوات مباشرة إلى شركات رصينة تمتلك نفس التكنولوجيا و حلول تمويلية لتأهيل محطتي بيجي الاولى والثانية بدلاً من احتكاره من قبل سيمنس فقط، لكن (و.خ.ح) لم ينفذ توجيه الوزير و هناك أصرار على إحالة المشروع الى سيمنس وبأسعار جنونية، وهو اليوم يريد الاستعجال بالإحالة الى سيمنس قبل نهاية هذه السنة لحجز المشروع بإسمها في قانون الموازنة ٢٠٢١ ، علماً بأن هذا الشخص قام بزيادة الكلفة التخمينية من 600 مليون دولار إلى مليار و 340 مليون دولار، وهذا الرقم هو صفقة العمر بالنسبة للفاسدين ". 

وأضافت :" أن من أخطر الأمور أن يتم فسح المجال للتحكم في إحالة مشاريع بملايين الدولارات لشخص لم يحصل على شهادة الإعدادية فحصل له (بابا) على شهادة مهنية من نينوى ليتمكن من تعيينه في الكهرباء، ثم حصل له على شهادة تقنية المكائن الزراعية من المسيب دون أن يرى الكلية، وهي شهادة لاعلاقة لها بالكهرباء، وأصبح سكرتيرا لمكتب والده، ثم حصل من خلال المحسوبية والمنسوبية على منصب  مدير عام انتاج الطاقة الكهربائية للمنطقة الشمالية ". 

وتابعت :"  ان هناك نوايا تدعم استمرار احتكار شركة (جي اي) لمبالغ تصل إلى ٢٥٧ مليون دولار في موازنة ٢٠٢١، بالرغم من توجيهات واضحة و صريحة من وزيري التخطيط والمالية بعدم وجود اسماء شركات في الموازنة و عدم حصر التأهيل في شركات دون الأخرى و فتح باب التنافس أمام الشركات الرصينة العالمية لتقديم افضل الأسعار و الحلول الفنية للكهرباء بما يعزز تقليل هدر المال العام بما يتجاوز ١٥٠ مليون دولار سنويا، اي ما يعادل ٣٠ بالمائة من مبالغ أعمال التاهيل والصيانات ". 

وشددت نصيف على " ضرورة إلغاء قرار تعيينه وكيلاً لوزارة الكهرباء بأسرع وقت ممكن لأن الكوارث قادمة في الطريق والبلد في حالة اقتصادية سيئة بسبب الفساد الهائل".

وختمت بيانها بالقول :" نأمل أن يتدخل رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية لوضع حد لهذا الشخص قبل أن يتسبب بإهدار ملايين الدولارات،  مبينة انها ستحيل ملفات فساده إلى هيئة النزاهة خلال الأيام القليلة المقبلة ".
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