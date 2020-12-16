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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 كانون الأول 2020 10:36 ص

الاتصالات النيابية: ماضون بالدعاوى الجزائية ضد شركات الهاتف لاستيفاء الديون

الاتصالات
أكدت لجنة الاتصالات النيابية، مضيها بالدعاوى الجزائية بالضد من شركات الهاتف النقال المتخلفة عن تسديد الديون المرتبة عليها.

وقال عضو اللجنة علاء الربيعي إن "اللجنة ماضية بالدعاوى الجزائية ضد شركات الهاتف النقال، وهنالك دعوى غير دعوى البداءة، كون مورد الاتصالات يعد الثاني للدولة العراقية ويوفر غطاء ماليا كبيرا"، لافتا إلى أن "هذا المورد تم هدره من قبل الفاسدين وأصحاب الشركات التي لديها غطاء سياسي".

وأضاف، أن "اللجنة لن تتراجع عن هذه الدعوى كون الأمر وطنيا وفيه مسؤولية، حيث إن هذه الشركات في ذمتها أموال كبيرة لم تسددها للحكومة"، مبينا أن "مجلس النواب صوت على قرار تأسيس شركة وطنية ووزارة الاتصالات رحبت بهذا الأمر وعلى الحكومة تفعيله".
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