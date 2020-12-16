مسلحون يغتالون الناشط صلاح العراقي.. ونشطاء: "أبو عٓراق" وراء موجة الاغتيالات التي يقودها المالكي ضد الناشطين

سادت حالة من الغضب الشديد بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيام ميليشيات مسلحة موالية لإيران باغتيال الناشط صلاح العراقي بخمس رصاصات في بغداد الجديدة.

واغتال مسلحون الناشط المدني صلاح العراقي بإطلاق النار عليه من اسلحة كاتمة للصوت في منطقة بغداد الجديدة, ووفقا لمصادر أمنية فإن العراقي فارق الحياة في مستشفى الشيخ زايد ببغداد متأثرا بجراحه التي أصيب بها.

وقد وجه وزير الداخلية "عثمان الغانمي" بفتح تحقيق فوري حول قضية اغتيال صلاح العراقي وعطل كاميرات المراقبة.

كما تقرر استدعاء مسؤول القوة الماسكة للأرض للاطلاع على ملابسات اغتيال الناشط صلاح العراقي.

من جانبهم، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو التقط قبل أشهر للراحل صلاح العراقي بعد إصابته خلال إحدى التظاهرات.

ويوضح الفيديو الذي انتشر بكثرة خلال الساعات القليلة الماضية، الناشط الراحل وقد كان مصاباً، يوصي بالعراق ويرسل تحياته وسلامه لأرضه، ثم يناشد المتظاهرين البقاء في الساحات حتى تنفيذ مطالبهم المتمثلة بحياة أفضل.

ثم وجه كلامه للمتقاعسين، مؤكداً أنهم سيواجهون نفس المصير، إلا أنه شدد على أنه وأمثاله المطالبين بالحقوق سيموتون بكرامتهم.

وأشار مراقبون إلى أن العراق كان عاش أسابيع قليلة فقط لم يسجل فيها حالة اغتيال، لتعود سلسلة موت ناشطين مجدداً إلى الواجهة.

وأكد ناشطون بثورة تشرين، أن المدعو" أبو عٓراق" وراء موجة الاغتيالات التي يقودها المالكي ضد الناشطين ضد الحكم الطائفي الإرهابي والكاظمي دور المتفرج.

وأشار نشطاء إلى أن خلافات حادة حتى المواجهة بين أبو فدك وقيس بسبب كسر هدنة بلاسخارت اليسارية التي فرضت وقف قصف السفارة حتى قدوم بايدن.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في تشرين الأول الماضي، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين.

وكانت الأمم المتحدة قد اتهمت جماعات مسلحة بالوقوف خلف حملات الاغتيال والخطف والتهديد ضد الناشطين.

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على اغتيال الناشط صلاح العراقي في بغداد على أيدى الميليشيات الموالية لإيران:

وقال حساب، "Mamdouh Obeid"، "هيدا أبو عراق مجرم متواجد بالساحة من ثورة تشرين العراقية هدفه جمع المعلومات عن الناشطين واغتيالهم يجب إعدامه وسط الساحة".



وأضاف، حساب، "هاني محمد"، "هذا القتل المفرط لأحرار تشرين لا يزيد بنا إلا الإيمان بأحقية وصواب قضيتنا، والإصرار على وطن يخلو من هكذا طبقة مجرمة بكل ما فيها من مؤيدين ومدافعين".



وأضاف، حساب، "الإعلامي علي الحسناوي"، "وتستمر طعنات الجبناء بالغدر، الرحمة والخلود لك، الشهيد #صلاح_العراقي".



وتابع حساب، "سجاد كامل"،" #صلاح_العراقي دفع ثمن حريته ، كان يقدر يساومهم ويأخذ فلوس ويسكت لكن الكرامة لا تموت فذبح الرحمة والخلود يا حبيبي والخزي والعار للقتلة والنصر قادم بأذن ثائر الإصلاح".

