خلاطي: البرلمان يحتاج إلى ست جلسات لتمرير قانون الموازنة

اكد النائب حسن خلاطي ان مجلس النواب سيحتاج الى ست جلسات لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021

وقال خلاطي ان “مجلس النواب سيحتاج الى ست جلسات متتالية لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 داخل مجلس النواب في حال ارسلتها الحكومة”، لافتا الى ان “مجلس النواب غير راغب باللجوء للاقتراض او تمرير قانون لتمويل العجز مجددا.

واضاف ان “تأخر ارسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الى مجلس النواب سيؤثر سلبا على الشارع العراقي”، مبينا ان “الحكومة ملزمة بالاسراع في تمرير الموازنة وارسالها لمجلس النواب.