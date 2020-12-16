برلماني كردي: تظاهرات السليمانية ستعود بقوة اذا فشل الاتفاق بين بغداد وأربيل

رجح عضو برلمان إقليم كردستان عن حركة التغيير أحمد دبان، عودة التظاهرات إلى السليمانية في حال فشلت حكومة الإقليم بتوقيع اتفاق شامل مع بغداد.

وقال دبان إنه “في حال فشلت حكومة إقليم كردستان بتوقيع اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية يضمن إرسال رواتب الموظفين وتوزيعها بشكل دوري، فأن التظاهرات مرشحة للعودة بقوة إلى السليمانية.

وأضاف أنه “نتيجة للوعود التي قطعتها حكومة الإقليم للمواطنين، بأنها ستقوم بتسليم النفط إلى بغداد وتوقع على الاتفاق الشامل، فأن عددا من الناشطين أعطوا مهلة للحكومة، ولكن في حال فشل الاتفاق أو رفض الحكومة تسليم عائداتها للحكومة الاتحادية فأن التظاهر سيكون أكبر من السابق.

ويجري وفد كردي يرأسه نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني منذ ايام مباحثات مع المسؤولين في بغداد للاتفاق بشان الموازنة.