نائب: سياسة البنك المركزي وراء ارتفاع سعر صرف الدولار

عزا عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي السعداوي ارتفاع صرف الدولار في الاسواق لسياسة البنك المركزي المتخبطة.

وقال السعداوي ان “ارتفاع سعر صرف الدولار ليس وفق توجه حكومي وسياسة اقتصادية بل حصل اثر التخبط في ادارة البنك المركزي”، لافتا الى ان “اللجنة طالبت بوضع اجراءات لضبط عملية بيع الدولار.

واضاف ان “بعض الجهات احتكرت بيع الدولار ويجب حل هذا الامر وعدم السماح لها باحتكار البيع”، مبينا ان “ارتفاع اسعار بيع الدولار يعود لتخبط سياسة البنك المركزي وسيستمر الصعود اذا بقيت السياسة ذاتها.