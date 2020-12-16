الصحة: إكمال الاستعدادات اللوجستية لحفظ لقاح فايزر في حال إقراره

أعلنت وزارة الصحة، عن تهيئة الثلاجات الخاصة والاستعداد لوجستيا لحفظ ونقل لقاح فايزر في حال اقراره من قبل منظمة الصحة العالمية والتعاقد مع الشركة.



وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر ان “لقاح فايزر لم يقر بشكل رسمي حتى الان من قبل منظمة الصحة العالمية والصحة لم تتعاقد بعد مع الشركة.

واضاف ان “وزارة الصحة بانتظار الاقرار النهائي للقاح للتعاقد”، مشيرا الى ان “هناك تفاهمات وتواصل مع الشركات المنتجة للتعاقد في حال اقراره.