الاقتصاد النيابية : التعاقد مع الشركة الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو ليس الخيار الأفضل للعراق



اكدت لجنة الاقتصاد و شؤون الاستثمار النيابية، ان مقترح إبرام العقد مع الشركة الكورية لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير ليس الخيار الأفضل والانفع للعراق .



وقال عضو اللجنة النائب مازن الفيلي في بيان صحفي، ان " المعلومات المتوفرة حول مقترح إبرام العقد مع الشركة الكورية تبين انه ليس الخيار الأفضل والانفع للعراق "، مبينا ان " تمويل تشييد الميناء يعتمد على قرض حكومي داخلي وكلفة المشروع اعلى بكثير مما قدمته شركات منافسة أخرى ومدة انجازه تزيد بأكثر من سنة عن مدة الشركات المنافسة الأخرى ".



واشار ، ، الى تردد الشركة الكورية سابقا ومطالبتها بامتيازات إضافية عطلت المباشرة بالمشروع لمدة طويلة" ، مبينا ان " دولًا مثل الصين ولأهمية هذا المشروع الاقتصادية لها يمكن ان تكون بديلًا أفضل وبجوانب عديدة منها تمويل إنشاء الميناء ومدة انجازه والمساهمة الجادة في إنجاز متطلبات إنجاحه باكمال القناة الجافة التي تضمن الربط اللازم لإكمال طريق الحرير ".



وقال، ان " دولة كبرى مثل الصين لايمكن للضغوط الإقليمية او الدولية ان تؤثر على قرارها بالمضي في هذا المشروع وتلك الضغوط هي التي تسببت في تاخير إنشاء هذا المشروع الحيوي لسنوات عديدة ".