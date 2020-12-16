اجتماع بين وفد الإقليم ومجلس النواب اليوم

أعلنت النائبة ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني:" ان وفد اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء، سيجتمع اليوم الاربعاء مع مجلس النواب.



وقالت شيخ دلير ، بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني :" ان الاجتماع سيكون بحضور رؤساء الكتل النيابية واللجنتين المالية والقانونية النيابيتين ، لبحث مسألة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021".



وكان وفد من حكومة اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم ، وصل الخميس الماضي الى العاصمة بغداد لبحث المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم والاتحادية ، واهمها رواتب الموظفين وحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية للعام المقبل.