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الأربعاء, 16 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 كانون الأول 2020 10:00 ص

اجتماع بين وفد الإقليم ومجلس النواب اليوم

وفد الاقليم
أعلنت النائبة ريزان شيخ دلير عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني:"  ان وفد اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس مجلس الوزراء، سيجتمع اليوم الاربعاء مع مجلس النواب.

وقالت شيخ دلير ، بحسب موقع الاتحاد الوطني الكردستاني  :"  ان الاجتماع سيكون بحضور رؤساء الكتل النيابية واللجنتين المالية والقانونية النيابيتين ، لبحث مسألة حصة اقليم كردستان من الموازنة الاتحادية للعام المقبل 2021".

وكان وفد من حكومة اقليم كردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم ، وصل الخميس الماضي الى العاصمة بغداد لبحث المشاكل العالقة بين حكومتي الاقليم والاتحادية ، واهمها رواتب الموظفين وحصة الاقليم في الموازنة الاتحادية للعام المقبل.
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