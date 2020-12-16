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الأربعاء, 16 كانون الأول 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 كانون الأول 2020 09:56 ص

كتلة نيابية تهدد بمقاطعة الانتخابات المقبلة في حال اعتماد البطاقة الاعتيادية

الانتخابات
هددت كتلة بيارق الخير، بمقاطعة الانتخابات في حال المضي بالتصويت عبر البطاقة الاعتيادية،  .

وقال النائب عن كتلة بيارق الخير محمد الخالدي ان “اعتماد البطاقة الاعتيادية في انتخابات 2021 يعني العودة للتزوير بالنتائج مجددا.”.
واضاف انه “تم جمع تواقيع نواب اكثر من نصف زائد واحد وقدمت لرئاسة البرلمان لاعتماد البطاقة البايومترية فقط بالتصويت الا ان الرئاسة اهملت الموضوع. 
وأوضح الخالدي ان “البطاقة الاعتيادية يمكن من خلالها للناخب التصويت اكثر من 100 مرة او استغلال بطاقته  والتصويت بها”، مشيرا الى انه “في حال المضي بالبطاقة الاعتيادية سنقاطع الانتخابات ولن نشترك بها ونبلغ الامر للأمم المتحدة.
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