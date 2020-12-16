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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأربعاء، 16 كانون الأول 2020 02:04 ص

"إيران دولة معزولة وراء شواطىء الخليج العربي" لكن استباحتها العراق سمح لها بالخروج من القمقم

فرقاطة ايرانية

خبراء: لولا النفوذ الإيراني في العراق لبقت طهران دولة معزولة ميتة لا يشعر بها أحد

قال مراقبون، إن ايران تنفست وأحس بها العالم بعد سقوط النظام السابق في العراق، وبعدما استباحت الأرض العراقية عبر مليشيات شيعية مجرمة، سهلت عبورها للخليج لتواصل طريقها نحو الحلم الطائفي المسمى بالهلال الشيعي.
 وشددوا أن الطريقة الوحيدة لدرء الخطر الإيراني هو إعادة طهران دولة معزولة وراء شواطىء الخليج العربي.
وكان قد ذكر الباحث أندرو بيك، في مؤسسة اتلانتك، انه "من دون العراق، تبقى إيران معزولة فعليا"، وفي تحليل نشرته مجلة "ناشونال إنترست"، عن نفوذ إيران في العراق، الذي اعتبره سببا في تقوية شبكة تحالفات طهران في المنطقة.
يرى الكاتب الذي عمل في الخارجية الأميركية متخصصا في شؤون إيران والعراق، أن استمرار وجود السفارة الأميركية في العراق يعتبر أداة هامة في مواجهة النفوذ الإيراني في هذا البلد. 


وبرغم تخفيض أعداد العاملين في السفارة الأميركية ببغداد، إلا أن استمرار وجودها يعتبر استراتيجيا، بوجود تمثيل لقوة عظمى هناك، وحتى مع المناوشات التي تحصل كل فترة، إلا أن التهديد من الميليشيات الشيعية تراجع عما كان عليه في سنوات ماضية.
ويشير التحليل إلى أن التحدي الأميركي في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، سيكون بتحقيق الاستقرار للمنطقة ولدول الخليج الحلفاء لواشنطن ضد الهيمنة الإيرانية، التي تسعى طهران لفرضها في أي حالة أو مساحة "فراغ" تشعر بوجودها في المنطقة.
ويقول الكاتب إن إيران ورغم ما تعانيه من أزمات إلا أنها وبدعم حلفائها لا تزال قوية في ارهابها. خاصة أن روسيا إلى جانبها، وأن تركها من دون ردع في المنطقة، قد يدفع بدول الخليج للتكيف ما يمكن أن تفرضه إيران في المنطقة، وتسمح لها بالسيطرة على مياه الخليج، ما يعني أن طهران ستصبح هي المتحكم الأكبر بسوق وصناعة النفط.
وأكد  الكاتب – وفق التقرير الذي نشرته "الحرة" أن نفوذ إيران في العراق يعتبر الأهم لها لتحقيق أهدافها في المنطقة، حيث أن لديها "سيطرة تكتكية وتشغيلية" هناك تمكنها من نقل الأسلحة والمقاتلين بين سوريا والعراق وإيران، ناهيك عن أنها تستغلها كساحة معركة لبسط نفوذها السياسي، وهو المكان الوحيد الذي ترى نفسها في مواجهة مع قوة عظمى كالولايات المتحدة.
وخلال الأسابيع المقبلة، تتوقع الولايات المتحدة أسابيع صعبة قبل انتقال السلطة إلى الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، خاصة مع انتهاج واشنطن استراتيجية "الضغوط القصوى" على إيران.
وحتى مع اقتراب الذكرى الأولى لمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الارهابي قاسم سليماني، فإن الولايات المتحدة ستسحب مئات الجنود من العراق وستبقي على 500 جندي فقط هناك، وهي تعول على قوات حلف الناتو الموجودة هناك، والتي لن تقف مكتوفة الأيدي في حال وجود تهديدات على القوات الأميركية، وفق ما قال قائد القيادة المركزية، فرانك ماكنزي، مؤخرا.
وعلق خبراء، بأن استعادة العراق قوته قد يكون البداية لإعادة الوحش الإرهابي الفارسي إلى جحره مرة ثانية. أما بدون ذلك فإن خطره شديدا
ا.ي

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