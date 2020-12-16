ضربة للإرهاب الإيراني في الخليج والبحرين.. واشنطن تُصنف تنظيم "سرايا المختار" منظمة إرهابية عالمية

بومبيو: "سرايا المختار" منظمة إرهابية تساندها إيران

مراقبون: تصنيف سرايا المختار يؤكد سياسة الرئيس ترامب الحاسمة تجاه عصابات الملالي المجرمة



تتواصل الضربات الأمريكية ضد الميليشيات الإيرانية في كل مكان. ويعتبر الرئيس ترامب، أن استمرار هذه العصابات الإرهابية المسلحة قوية يعني استمرار التهديدات الأمنية في المنطقة برمتها، ولذلك سادت حالة من الارتياح الأوساط العربية والدولية في أعقاب قيام الولايات المتحدة الأمريكية بتصنيف ميليشيا سرايا المختار منظمة إرهابية لوأد أيدي إيران الإرهابية في البحرين وفي منطقة الخليج العربي.

وكانت قد صنفت الولايات المتحدة، تنظيم "سرايا المختار" الذي يستهدف أمن البحرين منظمة إرهابية عالمية. وقالت إنها تتلقى دعماً من إيران، واتهمتها بالتآمر لشنّ هجمات على أميركيين في البحرين.

إلى ذلك أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في بيان أن تنظيم سرايا المختار منظمة إرهابية تساندها إيران، ويستهدف أمن البحرين، ووردت تقارير عن تلقيه دعماً مالياً ولوجيستياً من فيلق القدس الارهابي التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأكد بومبيو قائلاً إن التنظيم خطط لأعمال إرهابية ضد أفراد أميركيين في البحرين، وأيضاً عرض مكافآت مالية لاغتيال مسؤولين بحرينيين". كما جدد التأكيد على "سياسة أميركا التي لن تتسامح مع النظام الإيراني ووكلائه من الجماعات الإرهابية في المنطقة.

وكتب على حسابه في تويتر: "تصنيف سرايا المختار اليوم منظمة إرهابية هو رسالة قوية إلى النظام الإيراني، مفادها أننا لن نسمح لوكلائه الإرهابيين بتهديد شعب البحرين والأفراد الأميركيين هناك".

ويشار إلى أنه عام 2019، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين بالسجن 7 سنوات على ثلاثة متهمين وتغريم الأخير 100 ألف دينار، كما قضت بالسجن 3 سنوات لرابع، وذلك لضلوعهم في الانضمام لتنظيم "سرايا المختار" الإرهابي، لتنفيذ عمليات إرهابية في البحرين بعد تلقيهم تدريبات على استخدام المفرقعات والسلاح في معسكرات الحرس الثوري الإيراني. كما يذكر أنه عام 2017 صنفت السعودية والإمارات ومصر وبريطانيا تنظيم "سرايا المختار" على قوائم الإرهاب.

وقد تأسست ميليشيا سرايا المختار الشيعية في البحرين أواخر عام 2011، واعتمدت على أسلوب حرب العصابات والهجمات الخاطفة والتفجيرات ضد الأهداف المدنية وقوات الأمن.

كما ان هناك ميليشيا اخرى في البحرين، هى سرايا الأشتر- البحرين، وقد تأسست في مارس 2012، ويلقى دعماً من إيران والجماعات الشيعية العراقية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ويقود التنظيم كل من أحمد يوسف سرحان المعروف باسم أبو منتظر، وجاسم أحمد عبدالله المعروف باسم ذو الفقار، وكلاهما بحرينيان هاربان، ويعتقد بأنهما يتواجدان في إيران.

ويرى مراقبون، أن تصنيف سرايا المختار إرهابية يضرب عصابات طهران في مقتل ويحاصر تحركاتها وتحركات قادتها.

ا.ي