في غياب الدولة والحكومة.. ميليشيات إيران تواصل قنص النشطاء في العراق وتقتل ناشط بارز في بغداد

المنطقة التي شهدت عملية الاغتيال تقع ضمن مسؤوليات قوات الشرطة الاتحادية ولم تفعل شىء



لم تقنع حكومة الكاظمي، ميليشيات إيران الإرهابية أن توقف هجماتها تجاه النشطاء والأبرياء. ولم تردعها ولم تظهر لها العين الحمراء كما يقولون. لذلك استسهلت عصابات إيران الدموية قتل النشطاء، ووضع قائمة تضم أبرز الأسماء واستهدافها واحدا بعد الآخر.

ولذلك جاء استهداف الناشط، صلاح العراقي في قلب العاصمة بغداد، ليبعث برسالة حزينة مؤداها أن العراق أصبح ساحة واسعة لميليشيات إيران الإجرامية في غياب حكومة قوية.



وعليه لم يعش العراق سوى أسابيع قليلة للغاية، لم يسمع فيها أخبار الاغتيالات، لتعود سلسلة موت ناشطين مجدداً إلى الواجهة، فقد اغتال مسلحون مجهولون، أحد قادة تظاهرات تشرين في العاصمة بغداد، الناشط البارز صلاح العراقي.

وقال مصدر أمني، إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات اغتيال الناشط "صلاح العراقي" في منطقة بغداد الجديدة.

من جانبه، قال الناشط البارز في بغداد، الإعلامي، منتظر الزيدي، عبر صفحته على فيسبوك: الله يلعن القتلة ويلعن الدولة التي لا تحمي شعبها، كما أنه قتل بعد حاجز الشرطة بأمتار والقاتل فر أمامهم دون أن يتحركوا. هذا وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد أقال في أغسطس الماضي، عدداً من المسؤولين الأمنيين على خلفية الاغتيالات التي شهدتها البلاد.

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر 2019 الماضي، تعرض عشرات الناشطين إلى عمليات اغتيال أو اختطاف، ولا يزال بعضهم في عداد المفقودين.



ومؤخراً، اغتيل الباحث العراقي، هشام الهاشمي، برصاص مسلحين أمام منزله في بغداد في 6 يوليو الماضي، بعد خروجه من مقابلة تلفزيونية، تحدّث فيها عن خلايا الكاتيوشا المحمية من بعض الفصائل الموالية لإيران والأحزاب العراقية، ووقع الهجوم أمام بيته. وقبل مقتله بدقائق فقط، نشر المحلل السياسي العراقي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، تحدث فيها عن الانقسام في بلاده، دون أن يعلم أن رصاصاً غادراً مجهولاً سيزهق روحه لتكون هذه آخر كلماته ومن يومها وحمى الاغتيالات لا تزال دائرة في العراق ومسلطة على وجه الناشطين البارزين.

على صعيد متصل، وإزاء ترنح القوات الأمنية أمام ميليشيات ايران في ذي قار معقل الاحتجاجات وطرد النشطاء من ساحة الحبوبي. تجددت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين المتظاهرين والقوات الأمنية في مدينة الناصرية، مع وصول تعزيزات عسكرية لاحتواء الموقف.

وقالت مصادر، إن الاشتباكات تجددت لليوم الثاني على التوالي بين المتظاهرين الذين يرومون الوصول إلى ساحة الحبوبي، مركز الاعتصام الرئيسي في مدينة الناصرية، وبين القوات الأمنية التي تمنعهم من الوصول إليها. وأضافوا أن العشرات من المتظاهرين قاموا بإحراق الإطارات في شارع النيل، المؤدي إلى ساحة الحبوبي، وسط مدينة الناصرية، وحصل احتكاك بينهم وبين القوات الأمنية وتراشق بالحجارة.

وعلق سياسيون، بأن تجدد المظاهرات في الناصرية يعود إلى شعور الجميع بأن الدولة غير قادرة على حماية المتظاهرين من ناحية. كما انها غير قادرة على تحقيق مطالب المظاهرات من ناحية ثانية. فالوضع متفجر وحكومة الكاظمي كأنها غير موجودة.

ا.ي