الصدر يحاول استمالة الشارع العراقي الذي اكتشف إرهابه وتبعيته لإيران بالدعوة لخلو الانتخابات المقبلة من الوجوه القديمة

خبراء: الصدر أصبح ورقة إيرانية محترقة ويستحيل أن يحقق نصف المقاعد التي حازها سائرون في 2018



لا يمل مقتدى الصدر، من التحركات المشبوهة والدعاوى الكاذبة التي قام بتكثيفها خلال الفترة الأخيرة. في محاولة مكشوفة لاستمالة الشارع العراقي من جديد والترتيب للانتخابات المقبلة أو العمل على حجز مكان فيها.

رغم انه يعلم تماما أن الشارع العراقي، كشف تناقضه وأكاذيبه وأصبح مؤكدا لدى الجميع، أنه ليس أكثر من ألعوبة في يد إيران ورغم ذلك لا يكف عن المحاولات.

آخر هذه الأكاذيب، بعدما دعا مقتدى الصدر، إلى أن تكون الانتخابات المقبلة خالية من الوجوه القديمة، وفق ما أكده المسؤول الإعلامي لمكتبه.

وطالب الحكومة بوضع خطة لإعمار مدن الجنوب، وخلق اقتصاد قوي من خلال تفعيل الصناعة الوطنية واستقدام الخبرات!



وأكد الناطق باسم مقتدى الصدر، أنه من المبكر الحديث عن تحالفات (لكن) الأبواب مفتوحة أمام القوى الوطنية، ولا مانع من تشكيل أي تحالف خارج البيت الشيعي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

وقال إن ترميم البيت الشيعي لا يعني تحالفاً طائفياً، موضحاً أن الحديث عن تولي رئاسة الوزراء مبني على نتائج الانتخابات.

وكان قد حقق "الصدريون" نتائج متقدمة في انتخابات مايو 2018، إذ حازوا 54 من إجمالي 329 مقعدا في البرلمان ليشكلوا أكبر كتلة في البرلمان. وسط قصة من الأكاذيب والخداع مرت آنذاك على العراقيين.



لكن الان فإن الصدر وميليشياته محملين بالعار، بعدما اتهم المتظاهرون، ميليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري بمهاجمة ساحات الاعتصام وحرق الخيم والوقوف وراء مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين وخاصة في ساحة الحبوبي بمحافظة ذي قار أواخر نوفمبر الماضي.

وقبل نحو اسبوعين، كان قد تجمع عشرات الآلاف من أنصار مقتدى الصدر في بغداد في استعراض للقوة السياسية.

وقال مقتدى الصدر، أنذاك إنه يتوقع تحقيق فوز كبير في الانتخابات وأنه سيدفع باتجاه أن يكون رئيس الوزراء المقبل من التيار الصدري لأول مرة. وتزامن مع ذلك ارتكاب مجازر وأعمال قتل ضد المتظاهرين وخصوصا في محافظة ذي قار والناصرية.

ومن المقرر أن يشهد العراق في السادس من يونيو المقبل انتخابات مبكرة قبل موعدها المفترض بسنة، إثر التغييرات التي شهدتها العملية السياسية خلال العام الماضي حيث استقالت حكومة عادل عبدالمهدي أواخر 2019 بضغط من متظاهري تشرين والمرجعية، واستلم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الحكم بعده في 7 مايو 2020.

ويرى مراقبون، أن دعوات الصدر بتقدم وجوه جديدة للمشهد السياسي، وان كان صادقا فيها فيجب ان تشمله في البداية.

ليس فقط باعتباره وجها من الوجوه القديمة، ولكن لأنه واحد ممن أسسوا "الجيوش الميليشياوية" في العراق وله باع طويل في التخريب والتدمير والقتل.

وقالوا إن الصدر وجه ايراني ومخلب في أيدي الحرس الثوري الايراني، حتى وإن خرجت مظاهرات سابقة تهاجم الملالي لكنها كانت ضمن "المعارضة المؤدلجة" التي ترضي عنها طهران لأنها تعرف أنها جزء منها.

أ.ي