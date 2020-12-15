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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 09:03 م

العاصمة بغداد رهينة في أيدي ميليشيات إيران.. عناصر الحشد الشعبي الإرهابي تُهدد باستهداف المحال والمراكز الكبرى

ميليشيات ايران1

مراقبون: العراق يشهد انفلاتا أمنيا غير مسبوقا بسبب تجرؤ عصابات خامنئي على الدولة في عهد الكاظمي
منافسة حادة بين قادة الميليشيات للسيطرة على سوق الخمور في العاصمة

انفلت عقال ميليشيات إيران الإرهابية، فبعد أن تمادت وحتى اللحظة في استهداف الناشطين ورموز المظاهرات العراقية طوال العام الماضي. ها هى تدخل إلى منطقة أخرى وتهدد باستباحة محال العاصمة بغداد ومراكزها الصحية والمولات التجارية بهدف الحصول على الأموال وجبايتها، وكأنها دولة داخل الدولة.
وفي إطار تداخلاتها السافرة بشؤون البلاد الداخلية، هددت ميليشيا إيرانية، باستهداف وإغلاق مراكز صحية ومحال تجارية في العاصمة العاصمة بغداد. وأتى هذا التهديد بعد شهر تقريباً من اقتحام مجموعة أخرى فندقا سياحيا في بغداد، وأخرجت منه النساء، ووجهت إليهم اتهامات باطلة. 


وادعت الميليشيا التي تطلق على نفسها لقب "أهل المعروف"، - في اطار الميليشيات الصغيرة المتفرعة من عصابات إيران الكبرى بغرض التمويه-  بأن فريق الرصد الخاص بها، لاحظ ازدياد الحماية من قبل القوات الأمنية على هذه الأماكن التي اعتبرتها "فاسدة"، في وقت لا يمنعها فيه شيء من استهداف تلك المواقع، بحسب البيان!!
ويشار إلى أن العديد من المحال التجارية تتعرض على الدوام إلى تهديدات بالاستهداف، خصوصاً التي تبيع المشروبات الكحولية في العاصمة بغداد، بالعبوات الناسفة وتهديد العاملين فيها، في وقت تتحدث فيه تقارير عن منافسة حادة بين قادة الميليشيات للسيطرة على سوق الخمور.
ومنذ أشهر، وفق تقرير نشرته "العربية"، تنشط مجموعات مسلحة تتبنى العمليات العسكرية ضد البعثات الدبلوماسية، ومطار بغداد، عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يطرح التساؤلات عن طبيعة تلك المجموعات وظروف تشكّلها. 


فيما يقول معنيون في شؤون الجماعات المسلحة إن تلك المجموعات تلعب دوراً مختلفاً عن التشكيلات والفصائل المسلحة الأخرى، فهي تستعين بفئة من الشبان أعمارهم بين 15 و20 سنة، ممن لديهم قناعات شديدة التطرّف ذات ميول إرهابية تتقارب مع ولاية الفقيه في إيران، وتحاول فرض إرادتها على الشارع. يذكر أن الشهر الماضي، اقتحم عدد من عناصر ميليشيا إيرانية فندق "جبل بيروت" في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وأخرجوا عدداً من العاملين.
وأظهرت مقاطع بثتها وسائل إعلام مقربة من الفصائل المسلحة عدداً من عناصر المجموعة وهم يحملون الهراوات، وانهالوا بالضرب على العاملين في الفندق، وأخرجوا بعضهم، وسط أجواء من الهلع والذعر.
إلى ذلك، لم تعلق وزارة الداخلية، ولم تتحرك على واقعة الاقتحام حتى اليوم، كما لم تعلن فتح تحقيق عن الواقعة.
في سياق آخر، من العمل الميلشيوي الإرهابي الإيراني في العراق، بعدما كشف مسؤولون في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن الجيش الأميركي بات اليوم في حالة تأهب قصوى، ويعزز قواته في المنطقة للرد على أي هجوم إيراني محتمل، أفاد مسؤولون مطلعون في الوزارة أيضاً أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق تحركت إلى مستوى أعلى من الاستعداد في الأيام الأخيرة، ما أثار تكهنات عدة حول نيتها شن هجمات على قوات التحالف الدولي هناك أو على مواقع دبلوماسية تابعة لواشنطن.
ويحمل خبراء داخلية الكاظمي، مسؤولية هذا الانفلات الأمني والسكوت أمام تحركات الميلشيات وعدم التصدي لها أو ردعها.
وقالوا إن العراق وبهذه الأوضاع ينتظره الكثير من الفوضى خلال الفترة القادمة.
أ.ي

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