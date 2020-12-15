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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الثلاثاء، 15 كانون الأول 2020 06:19 م

فورين بوليسي: العراق يتجه إلى الانهيار المالي.. ونشطاء: بسبب نظام الملالي الإيراني وميليشياته في بغداد

اقتصاد

حذرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، من أن العراق يتجه إلى الانهيار المالي، وفي حالته الهشة الحالية، من المرجح أن يؤدي هذا الانهيار إلى انهيار نظامه السياسي المتهالك، مما قد يؤدي بعد ذلك إلى إشعال جولة أخرى من الحرب الأهلية.

من جانبهم، أكد نشطاء عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ذلك الانهيار جراء استنزاف مقدرات وثروات الدولة من قبل النظام الإيراني وميليشياته في الصراعات المفتعلة الداخلية والإقليمية.

وأشار النشطاء إلى أن المواطن العراقي الفقير الخاسر الوحيد جراء تلك السياسات، وأنه هو الذي يدفع الثمن في الأخر.

وأكدت مجلة "فورين بوليسي" أنه على مدى العقدين الماضيين، خلق الفساد مشكلة ذات رأسين للعراق، أولها إن الحكومات العراقية الضعيفة والمتواطئة المتوالية سمحت لكل حزب سياسي كبير بإدارة وزارة أو أكثر.

مما أدى إلى ظهور شبكات ضخمة من المحسوبية والفساد تمتص عائدات النفط وتمررها إلى أتباعها في شكل وظائف وعقود وامتيازات.

 وأشارت إلى أن المشكلة الثانية، أن انتشار الكسب غير المشروع بشكل فعال أدى إلى خنق ما كان يمتلكه القطاع الخاص القليل في العراق، مما يعني أنه لا يوجد الكثير من البدائل لوظائف القطاع العام، الأمر الذي دفع المواطنين الى الاعتماد على الحكومة بشكل كبير في كسب عيشهم، سواء بالوظائف أو المعاشات.

وأكدت ألمجلة أنه بسبب كل هذا بدأت احتياطات العراق من العملة الصعبة في النفاذ، ومع صيف العام القادم ستنخفض احتياطات العراق من العملة بشكل خطير، مما يجعل الدولة عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها مثل دفع الرواتب.

 وأشارت المجلة إلى أنه من شبه المؤكد أن تؤدي الأزمة المالية إلى اندلاع مظاهرات واسعة النطاق في الشوارع، حيث يطالب العراقيون مرة أخرى بتغيير الحكومة، وسيكون من الصعب على الحكومة الحفاظ على النظام إذا لم يتم دفع الرواتب.

وأضافت أن الجماعات المسلحة، ستعمل على ملء الفراغ واغتصاب دور قوات الأمن الأساسية في العراق، مما يؤدي إلى اشتعال القتال بينهم في محاولة للسيطرة على موارد الدخل مثل حقول النفط والموانئ والمعابر الحدودية والشركات الكبيرة والأراضي الزراعية والممتلكات الخاصة، وتحدث جولة أخرى من الصراع الأهلي.

وأوضحت أن "أزمة العراق القادمة هي أزمة سيولة، سيحتاج العراق إلى المال لمنع انهيار نظامه المالي، والذي سيكون أول دومينو يسقط، وأنه إذا كانت الولايات المتحدة على استعداد للتعهد بمبلغ كبير، ربما 1 مليار دولار، سيكون من الممكن تجميع حزمة أكبر من 5 إلى 10 مليارات دولار للعراق مع دول أخرى".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تحذير مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية من انهيار مالي في العراق:

وقال حساب، "Abbas Alfurati"، " مجلة فورين بوليسي الأميركية : العراق يتجه نحـو الانهيار المالي و قد يتسبب ذلك بحرب أهلية، جراء استنزاف مقدرات وثروات الدولة من قبل النظام الإيراني وميليشياته في الصراعات المفتعلة الداخلية والإقليمية، المواطن العراقي الفقير الخاسر الوحيد جراء تلك السياسات".


وأضاف، حساب، "كامل عسل الشريفي"، " الخوف من الانهيار والإفلاس وتردي الأوضاع في العراق بكل الجوانب المالي منها والتربوي والخدمي والصحي والأمني ... والخ ليس بدليل على فساد كل من تصدى للمسؤولية بكل مستوياتها لوجود بعض الإشراف والوطنيين ( لو خليت قلبت ) ولكن دليل قاطع ولا يقبل الشك بفشل نظام الحكم السائد وعدم صلاحيته".


وتابع حساب، " وصفي طاهر علي"، " هذا التضخم في سوق العقارات في العراق غير حقيقة ومصطنعة من قبل المستفيدين والمال الفاسدة المنهوبة من الشعب العراقي وهذا سيؤدي قريبًا إلى الانهيار الكامل والشامل للاقتصاد والقطاع المالي في العراق وسيؤدي أيضاً إلى الركود العميق في الاقتصاد الوطني".


وتساءل حساب، " حسن حنظل النصار"، " لم يسبق في التاريخ أن دولة نفطية تقف عاجزة عن دفع رواتب موظفيها، هذه بداية الانهيار المالي الكلي: أين ذهبت أموال العراق؟، وأين القتلة الذين قتلوا المتظاهرين؟ وأين اصبحت الملفات الكثيرة واللجان التحقيقية على مدى 17 عاما؟.


وذكر حساب، "Black Wolf"، " الانهيار المالي في العراق قادم لا محال فهو يخدم مصالح دوله الكاظمي.. وسيحظى الوسط والجنوب بالنصيب الأكبر من عملية التجويع"

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