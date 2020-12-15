في ذكرى تفجير السفارة العراقية بلبنان.. نشطاء: من يثأر لبلقيس وعشرات الضحايا من حزب الدعوة العميل والسفاح المالكي؟

يوافق هذا اليوم ذكرى تفجير مبنى السفارة العراقية في بيروت عام 1981 والذي أسفر عن سقوط 61 شهيدا من بينهم بالقيس الراوي زوجة الشاعر السوري نزار قباني، وإصابة أكثر من 170 شخصا.

وأثبتت التحقيقات الأولية، أن حزب الدعوة الإرهابي بقيادة المجرم نوري المالكي وبمساعدة الإرهابي أبو مهدي المهندس نفذا ذلك التفجير بطلب من إيران.

وقتل في التفجير السفير عبد الرزاق لفته وأكثر من أربعين موظفا ومستخدما بين قتيل وجريح، حيث أدى التفجير إلى ارتفاع عمود ضخم من الدخان وكان بالإمكان مشاهدته عن بعد كيلو مترات واندلاع حريق ألحق أضراراً بمبانٍ وسيارات مجاورة.

وطوقت المنطقة قوات الردع العربية المؤلفة من جنود سوريين والعاملة على حفظ السلام في لبنان. حيث أن نصف المبنى المؤلف من ستة طوابق انهار بينما مال النصف الآخر إلى جانبه.

وقال رئيس وزراء لبنان آنذاك شفيق الوزان في تعليق له حول الحادث: إن ما أصاب السفارة العراقية، ما هو إلا حلقة من حلقات المآسي التي عاشها لبنان والتي يصعب تحملها حتى بالصبر الذي تحلى به اللبنانيون..

وأشار نشطاء إلى أن السفارة العراقية في بيروت تعرضت لهجوم إرهابي بسيارة مفخخة يقودها شخص اسمه "أبو مريم" بتخطيط وتنفيذ من جماعة مدعومة من إيران.

وأكد نشطاء، أنها عملية إرهابية قام بها حزب الدعوة الإرهابي مما أدى إلى استشهاد عشرات أرواح بريئة. ليس لهم بالسياسة شأن بتخطيط نوري المالكي وتنفيذ المجرم أبو مريم.

وقال الكاتب الصحفي، عثمان المختار، "يصادف اليوم ذكرى تفجير السفارة العراقية في بيروت 1981، حيث استشهد 61 عراقيا وأصيب 110 آخرين بواسطة انتحاري من حزب "الدعوة" يعتبر نوري المالكي وأبو مهدي المهندس أبرز المشاركين بالتخطيط للاعتداء الذي اعتبر ردا إيرانيا على توغل القوات العراقية داخل الأراضي الإيرانية وسيطرتها على المحمّرة".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في ذكرى تفجير السفارة العراقية في بيروت:

وقال حساب، " Kanaan Ahmed"، " نعم اغتالوا بلقيس ...ثم اغتالوا بغداد، تبا لجنود الشيطان وحزب الشيطان".



وأضاف، حساب، " ARASS JABBARY"، " عملية إرهابية قام بها حزب الدعوة أدى إلى استشهاد عشرات أرواح بريئة. ليس لهم بالسياسة شأن بتخطيط نوري المالكي وتنفيذ المجرم أبو مريم".



وتابع حساب، " @sefomargmailco2"، "في ذكرى.. تفجير السفارة العراقية ببيروت. من يثأر لبلقيس معشوقة نزار وعشرات الضحايا الذين استهدفهم حزب الدعوة العميل والسفاح نوري المالكي (هذا هو التاريخُ . . يا بلقيسُ .. كيف يُفَرِّقُ الإنسانُ .. ما بين الحدائقِ والمزابلْ)".



وذكر حساب، "أحمد حسن الساعدي"، "تمر علينا اليوم ذكرى أليمة وهي تفجير مبنى السفارة العراقية في بيروت في عام 1981 الذي استهدف مبنى السفارة الانتحاري أبو مريم أحد انتحاريين حزب الدعوة بتخطيط وترتيب الإرهابي المقبور أبو مهدي المهندس راح ضحية هذا الهجوم 65 موظف مدني بداخل السفارة وأبرزهم السيدة بلقيس الراوي".







