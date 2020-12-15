العراق الأكثر تضررا من كورونا بين الدول العربية .. ونشطاء: أُسس العراق رمال متحركة وضعيفة وينخرها الفساد

أكد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تصدر العراق لقائمة الدول العربية الأكثر تضررا جراء تفشي وباء كورونا، ليس بجديد، لأن الأسس التي يقوم عليها العراق عبارة عن رمال متحركة هشة وينخرها الفساد.

وأشار نشطاء إلى أن كورونا تفشى إلى درجة مرعبة وخطيرة وهناك تحذيرات رسمية من جانب وزارة الصحة، أن الأمور تخرج عن السيطرة.

وأوضح نشطاء، أن هذه الزيادة بالإصابات ترجع إلى التجمعات الكبيرة التي جرت بالآونة الأخيرة دون مراعاة الإجراءات الاحترازية مثل وضع كمامات أو الحفاظ على تباعد جسدي.

وأكد النشطاء أن الفساد انتشر واستفحل في البلاد منذ عام 2003، حيث تولى قيادة البلاد موالون لدولة الملالي الإيرانية الذين لم يهتموا بالعراق وجرى اهتماهم في سرقة العراق وإرسال الأموال إلى إيران.

وحمل مراقبون، حكومة الكاظمي مسؤولية التدهور السريع في الاصابات بفيروس كورونا. وقالوا إن توحش الفيروس قضية خطيرة للغاية، ويكاد يأكل نصف العاصمة بغداد. واعتبروا ملف كورونا أحد أكثر الملفات فشلا من جانب الحكومة.

وحذروا من أن يكون العراق على طريق إيران التي أصبحت موبوءة بالفيروس.

وأشار مراقبون، إلى أن العراقيين يتخلون عن الإجراءات الوقائية لمواجهة وباء كورونا، وأصبحوا لا يرتدون الكمامات الطبية؛ بسبب الظروف المعيشية القاسية، وتأخير صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، وارتفاع معدل الفقر في البلاد من 20% إلى 31.7% خلال هذا العام.

من جانبه، قال المحلل السياسي، مجاهد الطائي، قد يترحم العراق والعراقيين على عام كورونا في 2021؛ فالمؤشرات السياسية والاقتصادية تشير بشكل واضح إلى انسداد الأفق والانهيار، وهذا ما نردده منذ سنوات ولا أحد يسمع.

وأشار إلى أن جميع الأسس التي ترتكز عليها الدولة عبارة عن رمال متحركة؛ هشة وضعيفة وينخرها الفساد؛لا حلول حقيقية ولا إجراءات ناجعة.

من جانبه، يقول الإعلامي، حسين دلّي، في كل شيء يتصدر العراق السلم، لكن بالمقلوب، فآخر الإحصائيات احتلاله أكثر الدول العربية تضررا من كورونا بتسجيله 12600 وفاة و576 ألف إصابة، بعد أن تبوأ المرتبة الأولى بالتعاسة الأسبوع الماضي وقبلها الحكومة الأكثر فساداً ومن بين الألى بتنفيذ الإعدامات الجائرة".

ويرصد "بغداد بوست" ردود أفعال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على انتشار فايروس كورونا في العراق:

وتهكم حساب، "علي طالب" على وزارة الصحة العراقية قائلا " وزارة الصحة : المناعة جماعية (مناعة القطيع) ضد فايروس كورونا بدأت تتحقق في العراق".



وأضاف، حساب، " @Gaga70678763"، "نظرا لضعف الخدمات الصحية وموت مرضى كورونا المؤكد في المستشفيات اضطر الناس إلى التشافي في المنزل وعلى حسابهم الخاص".



وسخر حساب، "المواطن الكوني"، "الذي تحقق في العراق هو القطيع بدون مناعة".





