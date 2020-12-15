الدينار العراقي ينهار .. أولى بشائر اقتراض حكومة الكاظمي! .. وخبراء يحذرون من سيناريو التسعينات

رغم العائدات التي جناها العراق من مبيعات النفط، والتي بلغت مليارات الدولارات سنوياً، تشهد قيمة الدينار هبوطاً مستمراً مقابل الدولار الأمريكي. أسباب عدة داخلية وخارجية ساهمت في تراجع سعر الدينار أمام الدولار.

و في إطار البحث عن حلول لأزمة تمويل الرواتب التي يعاني منها العراق منذ آذار 2020، وحتى الآن بسبب انخفاض أسعار النفط دعا عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب محمد صاحب الدراجي وغيره من المختصين لخفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي، وقد سوقوا دعواتهم هذه على أنها حلٌّ للأزمة المالية الحالية، ووسيلة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية، وتنمية الاقتصاد العراقي

وفي هذا السياق يعزو الخبير الاقتصادي في مركز تطوير الاقتصاد العراقي عماد شهاب سبب هبوط سعر الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي إلى جملة من الأسباب: "أبرزها زيادة الطلب على الدولار بدلاً من الدينار، ما انعكس بشكل سلبي على واقع الاقتصاد في البلاد".

ويضيف شهاب في تصريح له أن "تهريب العملة الصعبة (الدولار) إلى سوريا وإيران اللتين تعانيان من عقوبات اقتصادية فضلاً عن اتجاه التجار ورجال الأعمال العراقيين بادخار الدولار بدلاً من الدينار العراقي ساهم بشكل كبير في تفاقم الأزمة". وهذا الطلب ارتفع، حسب تصريح لمحافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي، إلى 50 في المائة تقريباً منذ بداية العام الجاري.

و من جانبه يؤكد الخبير الاقتصادي في مركز تطوير الاقتصاد العراقي عماد شهاب على "ضرورة معالجة الأزمة من خلال نهج البنك المركزي سياسة نقدية تعيد توازن سعر الدينار مقابل الدولار في المزادات (اليومية لبيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي)، وذلك عن طريق إنعاش السوق بعملة الدولار، لكي يثبت سعر الدينار بحدود معينة". هذا التأكيد يأتي في ظل اتهامات وجهها خبراء اقتصاديون للبنك المركزي العراقي بعدم اتباع سياسية نقدية سليمة وعدم استخدامه لأدواته النقدية بشكل صحيح، مؤكدين على وجود وفرة من العملة الأجنبية لدى البنك يستطيع استخدامها في الوقت الأمثل، بدليل بلوغ احتياطياته من العملة الأجنبية نحو 60 مليار دولار.

أطراف مستفيدة

من جانبه يكشف أستاذ علم الاقتصاد في جامعة بغداد كريم جبر ضمد عن الجهة المستفيدة من تفاقم أزمة الدولار في حوار مع DW: "تعتبر سوريا وإيران أبرز الدول المستفيدة من هبوط الدينار أمام الدولار"، مبيناً أن "العقوبات الاقتصادية والمالية الدولية التي فرضت على هاتين الدولتين أدت إلى هبوط عملتيهما المحليتين، مما أثر سلباً على الاقتصاد العراقي".

ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة وضع سياسة نقدية محكمة من قبل البنك المركزي ووزارة المالية العراقية، "وإلا ستستمر قيمة الدولار في الارتفاع لتصل إلى أرقام قياسية، وهذا من شأنه أن يثقل كاهل المواطن العراقي". فتأثيرات ارتفاع الدولار تزداد حدة مع اعتماد العراق بشكل تام على الواردات لتغطية أبسط حاجياته في مختلف المجالات، في ظل انعدام الكثير من صناعاتها المحلية خلال العقدين الماضيين.

الدولار الأمريكي المستفيد من تدهور الدينار العراقي

مخاوف من عودة الماضي

ماضي الانهيار الاقتصادي في الأمس القريب مازال حاضراً حين انهارت العملة العراقية بعد حرب الكويت مطلع تسعينات القرن الماضي وما تبعها من عقوبات اقتصادية كان أول نتائجها انهيار الدينار العراقي، ليصبح الدولار يساوي قرابة ثلاثة آلاف دينار، بعد أن كان الدينار العراقي يساوي ثلاثة دولارات أمريكية في السبعينات والثمانينات. هذه المخاوف بدت واضحة في آراء المواطنين العراقيين الذين حاورتهم DW. "لم يعد مرتبي الشهري يكفي لسد قوت عائلتي اليومي نظراً لهبوط قيمة الدينار العراقي أمام الدولار وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومتطلبات الحياة الأساسية الأخرى"، هذا ما قاله جمال بشير أحمد، الموظف في إحدى الدوائر الحكومية في بغداد، الذي يستلم راتبه بالعملة المحلية.

وفي هذا السياق نورد لكم مبررات ومخاطر خفض قيمة الدينار العراقي:

أولاً: في مجال مواجهة أزمة دفع الرواتب:

خفض قيمة الدينار العراقي تعني قيام البنك المركزي العراقي برفع أسعار بيع الدولار في نافذة بيع العملة؛ بهدف زيادة إيرادات الدولة بالدينار، وتوفير موارد مالية إضافية للخزينة، للتخفيف من أزمة دفع الرواتب، ولو فرضنا اتخاذ القرار برفع سعر الدولار أمام الدينار بنسبة (25%)، سوف يؤدي ذلك إلى رفع سعر صرف الدولار من (100 دولار = 119000 دينار “السعر الرسمي الحالي”) إلى (100 دولار = 148750 ديناراً “زيادة 25%”)؛ الأمر الذي سيزيد إيرادات الدولة من بيع الدولار بنسبة (25%).

ووفق بيانات البنك المركزي العراقي في الأول من تموز 2020، فقد باع البنك المركزي العراقي (249.5) مليون دولار بسعر (1 دولار = 1190 دينار) بإيرادات بلغت (296.310) مليار دينار([2]).

وفي حال رفع سعر صرف الدولار بنسبة (25%) فسترتفع الإيرادات الشهرية بواقع (296.5 مليار دينار مضروبة بـ25% مضروبة بـ22 يوماً) = 1.630 ترليون دينار شهرياً، وهو مبلغ قليل نسبياً قياساً بحجم الرواتب الشهرية والنفقات التشغيلية الضرورية الذي يتجاوز 7.5 ترليون دينار شهرياً، ويبلغ نسبة (21.7%) من حجم الرواتب والنفقات التشغيلية الضرورية الشهرية([3]).

إن تطبيق مثل هذا الإجراء سوف يقضي على حالة الاستقرار الاقتصادي العام التي نجح البنك المركزي العراقي في بنائها والحفاظ عليها منذ عام 2004، وسوف يحدث موجات تضخمية كبيرة (ارتفاع المستوى العام للأسعار) تفوق نسبة خفض قيمة الدينار المفترضة (25%)، تحت تأثيرات انهيار الثقة بالدينار العراقي والنظامين النقدي المالي برمتهما، واتجاه الأفراد والشركات للتخلي عن الدينار وشراء الدولار للاستخدامات المختلفة.

وبلغت قيمة واردات العراق من السلع الأجنبية (45.736) مليار دولار عام 2018([4])، وإذا ما علمنا أن معظم السلع الاستهلاكية والمعمرة في الأسواق العراقية هي سلع أجنبية مستوردة بالدولار الأمريكي، فلنا أن نتوقع ارتفاع أسعارها بعد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار بنسب مرتفعة؛ بسبب توقعات المستهلكين وأدوار المضاربين والتجار، ومنها الأغذية، والأدوية، والملابس، والمواد الإنشائية، والوقود، والمواد الكيمياوية، وغيرها من السلع الضرورية.

و رفع سعر صرف الدولار الأمريكي المفترض بنسبة (25%) سوف يؤدي إلى انخفاض القيمة الشرائية للدينار العراقي بنسبة قد تتجاوز (25%)؛ وبالتالي سوف تنخفض كمية السلع والخدمات التي يشتريها الموظف الحكومي والعامل في القطاع الخاص؛ بسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات الناجم عن ارتفاع قيمة الدولار وانخفاض القدرة الشرائية للدينار.

نستنتج مما تقدم أن قرار خفض قيمة الدينار العراقي ينطوي على مخاطر اقتصادية واجتماعية خطيرة، منها: إنهاء حالة الاستقرار الاقتصادي، والدخول في موجات تضخمية عميقة، وانخفاض مستويات المعيشة، ودخول شرائح واسعة من السكان تحت مستوى خط الفقر الذي بلغت نسبته في العراق (23.5%) عام 2019([5])؛ بسبب انخفاض كمية السلع والخدمات التي يمكنهم الحصول عليها مقابل القيمة الشرائية لمرتباتهم وأجورهم، وهو قرار يحمل السكان ثمن فشل الحكومات في بناء الاقتصاد، وتنميته إبّان السنوات السابقة من طريق إفقارهم، وخفض ومستويات معيشتهم.

ثانياً: في مجال النهوض بالقطاعات الإنتاجية:

ويعوّل دعاة رفع أسعار صرف الدولار وخفض قيمة الدينار العراقي على إمكانية إنتاج العديد من السلع الأجنبية محلياً، عبر رفع أسعارها في الأسواق العراقية؛ بهدف مساعدة المنتجين العراقي على إنتاجها، متناسين حالة الانهيار الكبير في قطاعات الإنتاج الحقيقي العراقي؛ بسبب ظاهرة الإغراق السلعي التي يتعرّض لها العراق منذ عام 2003 من أكبر مصدري العالم، ومنهم الصين، وتركيا، وإيران، حيث تتمتع هذه الدول بميزات تنافسية كبيرة تستند إلى قواعد إنتاجية واسعة خفّضت كلف الإنتاج بفضل الدعم الحكومي، وانخفاض عملاتها وتكاليفها الإنتاجية؛ الأمر الذي سشكل حاجزاً أمام أي محاولة للنهوض بالإنتاج الزراعي والصناعي في العراق، ما لم يُسيطر على المنافذ الحدودية، ويُنفّذ قانون تعرفة كمركية عراقي يوفر الحماية للإنتاج الوطني، بفرض قيود ضريبية وكمركية تمنع دخول السلع التي يمكن إنتاجها محلياً، أو ترفع أسعارها فوق تكاليف إنتاجها في العراق، ولا بدّ من الإشارة إلى أن خفض قيمة العملة العراقية -بهدف التصدير- يمكن أن يكون من خيارات التنمية الاقتصادية بعد إنعاش القطاعات الاقتصادية المذكورة، وتمكينها من الإنتاج؛ بهدف إحلال الواردات، من ثم تأهيلها لمرحلة الإنتاج بهدف التصدير.



